Нападающего самарской команды Егора Карпицкого вызвали в молодежную сборную Беларуси. 15 ноября он поучаствует в товарищеской встрече со сверстниками из России, а 20 ноября выйдет на поле в рамках квалификации чемпионата Европы УЕФА (U-21) сезона 2023-2025.

Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович получил вызов в национальную сборную Боснии и Герцеговины. В ее составе игрок «КС» в рамках отборочного этапа на Евро 16 и 19 ноября сыграет с командами Люксембурга и Словакии соответственно.

Фото: пресс-служба клуба «Крылья Советов»