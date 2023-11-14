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    Два игрока «Крыльев Советов» сыграют в зарубежных сборных

    14.11.2023

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    Два игрока «Крыльев Советов» сыграют в зарубежных сборных

    Нападающего самарской команды Егора Карпицкого вызвали в молодежную сборную Беларуси. 15 ноября он поучаствует в товарищеской встрече со сверстниками из России, а 20 ноября выйдет на поле в рамках квалификации чемпионата Европы УЕФА (U-21) сезона 2023-2025.

    Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович получил вызов в национальную сборную Боснии и Герцеговины. В ее составе игрок «КС» в рамках отборочного этапа на Евро 16 и 19 ноября сыграет с командами Люксембурга и Словакии соответственно.

    Фото: пресс-служба клуба «Крылья Советов»

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    Два игрока «Крыльев Советов» сыграют в зарубежных сборных

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