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    Самарцев приглашают на межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»

    14.11.2023

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    Самарцев приглашают на межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»

    В воскресенье, 19 ноября, в 12:00 в ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) начнется межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023» (6+). В этом году его посвятят участникам СВО, героям-землякам, сообщили в городской администрации.

    Среди участников – национальные самодеятельные творческие коллективы региона, артисты из Башкирии. Также зрителей ждет выступление заслуженного артиста республики Башкортостан Марселя Кутуева. После концерта пройдет выставка национальных блюд с возможностью дегустации.

    Вход на фестиваль свободный.

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    Самарцев приглашают на межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»

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