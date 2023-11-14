В воскресенье, 19 ноября, в 12:00 в ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) начнется межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023» (6+). В этом году его посвятят участникам СВО, героям-землякам, сообщили в городской администрации.

Среди участников – национальные самодеятельные творческие коллективы региона, артисты из Башкирии. Также зрителей ждет выступление заслуженного артиста республики Башкортостан Марселя Кутуева. После концерта пройдет выставка национальных блюд с возможностью дегустации.

Вход на фестиваль свободный.