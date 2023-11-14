Обучающиеся вузов смогут воспользоваться документами в электронном виде, что позволит удаленно следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками и проходить на территорию вуза без предъявления бумажного носителя. Ожидается, что услуга будет доступна в 2024 году.

Электронный студенческий билет не отменит обычный. Учащиеся на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты смогут одинаково пользоваться обоими вариантами документа.