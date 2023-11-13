Два клуба вышли на лед 12 ноября в Орске. С начала матча хозяева беспрерывно атаковали и не давали приблизиться к своим воротам. На девятой минуте игрок «Урала» Данил Мыльников забил самарцам гол.

Второй период команды отыграли вничью, а в третьем спортсмены ЦСК ВВС бросили все силы на то, чтобы выравнять счет, однако успеха не добились.

Теперь самарские хоккеисты сыграют 14 ноября в Челябинске с «Челметом», потом 16 ноября в Кургане с клубом «Зауралье» и завершат выездную серию игрой с командой «Горняк-УГМК», которая пройдет 18 ноября в Верхней Пышме. С ней же ЦСК ВВС встретится в домашнем матче 24 ноября.