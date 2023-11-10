Официальное опубликование

Постановление Администрации городского округа Самара №1190 от 08.11.2023 г.

Постановление Администрации городского округа Самара №1190 от 08.11.2023 г. «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению […]