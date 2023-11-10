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    Постановление Администрации городского округа Самара №1189 от 08.11.2023 г.

    11.11.2023

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    Постановление Администрации городского округа Самара №1189 от 08.11.2023 г. «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц  Водников, Комсомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 979 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водников, Комсомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара»»

    Приложение 1

    Приложение 1 (Схема)

    Приложение 2

    ТЭГИ:
    Постановление Администрации городского округа Самара №1189 от 08.11.2023 г.

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