11.11.2023
101
Постановление Администрации городского округа Самара №1189 от 08.11.2023 г. «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водников, Комсомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 979 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водников, Комсомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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