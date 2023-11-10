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    Самарский фестиваль «Энколпион» стал финалистом международной премии

    10.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарский фестиваль «Энколпион» стал финалистом международной премии

    Фестиваль исторической реконструкции «Энколпион» из Самарской области прошел в финал международной туристской премии Russian Event Awards, сообщается на сайте конкурса.

    На фестивале в Сергиевском районе представляют исторические реконструкции различных эпох и культур, а также проводят мастер-классы по народным ремеслам и декоративно-прикладному искусству.

    — Собирая участников-реконструкторов из двух десятков регионов нашей страны, мы привлекаем до 4,5 тысячи зрителей со всех концов Самарской области. Уверена, что в 2024 году сергиевский фестиваль вновь приятно удивит гостей традиционной атмосферой Средневековья и новинками, — отметила организатор фестиваля Екатерина Ряснянская.

    В Нижнем Новгороде 22 ноября сергиевский фестиваль поборется за победу в категории «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

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    Самарский фестиваль «Энколпион» стал финалистом международной премии

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