Фестиваль исторической реконструкции «Энколпион» из Самарской области прошел в финал международной туристской премии Russian Event Awards, сообщается на сайте конкурса.

На фестивале в Сергиевском районе представляют исторические реконструкции различных эпох и культур, а также проводят мастер-классы по народным ремеслам и декоративно-прикладному искусству.

— Собирая участников-реконструкторов из двух десятков регионов нашей страны, мы привлекаем до 4,5 тысячи зрителей со всех концов Самарской области. Уверена, что в 2024 году сергиевский фестиваль вновь приятно удивит гостей традиционной атмосферой Средневековья и новинками, — отметила организатор фестиваля Екатерина Ряснянская.

В Нижнем Новгороде 22 ноября сергиевский фестиваль поборется за победу в категории «Лучшее туристическое событие исторической направленности».