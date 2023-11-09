В четверг, 9 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании XIX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором приняли участие президенты двух государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Глава региона представил успешный опыт сотрудничества Самарской области с Республикой Казахстан и обозначил перспективы развития взаимовыгодных отношений.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который традиционно собирает на своей площадке представителей регионов и предпринимателей двух стран, сегодня проходит в городе Костанай. Тема мероприятия в этом году – «Сельское хозяйство — основа сильной экономики». В работе форума принимает участие более 500 человек — это представители ряда субъектов Российской Федерации и областей Казахстана. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Центральным событием форума стало пленарное заседание. В режиме ВКС в нем приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, которые сегодня проводят совместные переговоры в Астане. Главы двух государств обратились к участникам форума, обозначив задачи и ключевые направления развития сотрудничества, а также отметив важность укрепления взаимовыгодного стратегического партнерства между Россией и Казахстаном.

— В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания, уважаемые коллеги, — сказал президент России Владимир Путин.

Выступать с докладом об опыте сотрудничества российского региона с Республикой Казахстан было доверено губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Начиная свой доклад, он отметил, что сотрудничество региона с Казахстаном развивается динамичными темпами.

— Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров региона среди стран СНГ. По итогам первого полугодия 2023 года Республика Казахстан вновь занимает второе место по объему экспорта из региона. В том числе, и продукции сельского хозяйства: экспорт представлен продукцией растениеводства и ее переработки. Отмечу, что в прошлом году мы получили в Самарской области рекордную урожайность, — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области отдельно обозначил те сферы сотрудничества региона с Казахстаном, о которых в своих выступлениях говорили президенты двух стран. Как сообщил Дмитрий Азаров, одним из ключевых направлений развития сотрудничества Самарской области и Республики является кооперация в отрасли поставок удобрений. Самарская область – лидер в стране по производству аммиака и минеральных удобрений. Объем производства аммиака в 2022 году в регионе составил 1,2 млн тонн, минеральных удобрений – 2,5 млн тонн. Есть экспорт удобрений и в Казахстан. Вместе с тем, президент Казахстана отметил актуальность вопроса повышения доступности удобрений для местных фермеров.

— До конца 2023 года по заключенным контрактам планируется поставить еще более 6 тысяч тонн. И с учетом выступления президента Казахстана мы готовы увеличивать поставки, — подчеркнул губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что важным направлением сотрудничества Самарской области с Казахстаном становится поставка сельскохозяйственной техники, производимой в регионе. В Самарской области сейчас работает семь предприятий сферы сельхозмашиностроения. Крупнейшие из них – это в том числе «Пегас-Агро», «Евротехника», «Сельмаш», которые производят широкий спектр сельскохозяйственной техники, включая самоходные опрыскиватели-разбрасыватели, технологические комплексы машин для возделывания различных культур, многофункциональные посевные и почвообрабатывающие машины, дождевальные машины

Губернатор также сообщил, что одним из значимых направлений сотрудничества является продолжение мониторинга ситуации и обмен информацией по особо опасным вредителям на приграничных территориях, возникновении на сопредельных территориях особо опасных и острых инфекций сельскохозяйственных животных, проведение крупномасштабных агрохимических и мелиоративных работ.

— Рассчитываю, что мы более подробно обсудим эти вопросы с нашим добрым соседом, акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым и достигнем здесь всех необходимых договоренностей, – сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор обратил внимание партнеров из Казахстана на перспективы развития сотрудничества по направлению селекции и семеноводства. Об этом в своих выступлениях говорили и Президенты двух государств. Сельхозтоваропроизводителями в Самарской области созданы современные сорта картофеля, сои, выведен новый зимостойкий сорт озимой твердой пшеницы. До конца 2024 года будет создано 28 новых сортов, гибридов и линий сельскохозяйственных культур.

— В Самарской области выстроено продуктивное взаимодействие научного сообщества и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы уверены, что наши разработки будут интересны здесь нашим казахстанским партнерам, и мы приглашаем к сотрудничеству, — отметил Дмитрий Азаров.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, открывая пленарное заседание, обозначили тему устранения существующих инфраструктурных ограничений. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область вносит свой вклад в решении этого вопроса. Он отметил, что по территории региона, который обладает уникальным географическим положением, проходит почти 300 км трассы международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», что связывает губернию с западной частью Казахстана, а в 2024 году будет запущен мост через Волгу и трасса «Обход Тольятти».

— В составе данного международного транспортного маршрута благодаря региональной инициативе и поручению президента страны Владимира Путина активно реализуется проект строительства мостового перехода через реку Волгу и новой современной скоростной трассы с возможностью ускоренной доставки грузов в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и наоборот, других городов, — сказал Дмитрий Азаров. — В 2024 году новая трасса и мост будут введены в эксплуатацию. Уверен, этот крупный инфраструктурный проект даст новый мощный импульс развития нашего сотрудничества.

Губернатор также сообщил, что благодаря высокому транспортно-логистическому потенциалу региона на федеральном уровне была поддержана инициатива создания в Самарской области федерального портово-логистического хаба в рамках коридора «Север-Юг».

— Таким образом, Самарская область может быть привлекательной для Казахстана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий широкие возможности для торговли с другими регионами России и мира, — уверен руководитель Самарской области.

Дмитрий Азаров также сообщил, что по поручению президента России в Самарской области создан кластер по разработке и производству беспилотных авиационных систем (БАС), включающий в себя все стадии жизненного цикла продукта – от генерации идей и НИОКР до использования конечного продукта. В кластер вошли ведущие вузы, высокотехнологичные компании, резиденты технопарка «Жигулевская долина», предприятия аэрокосмического сектора.

— Уже в конце текущего года на площадке особой экономической зоны «Тольятти» запускаем серийное производство БАС, в том числе агродронов, которые предназначены для мониторинга сельскохозяйственных угодий и выполнения агрохимических работ. Новая агротехнология с применением агродронов позволяет получать повышенный эффект, — отметил губернатор. — Иные инновационные разработки в агросфере реализуются в Самарской области в рамках регионального проекта «Умное агро», в том числе это IT-технологии. Наши лидеры говорили об инновациях в сельхозпроизводстве. Приглашаем коллег в Самарскую область подробнее познакомиться с нашими наработками и к сотрудничеству.

Завершая выступление, Дмитрий Азаров поблагодарил за возможность выступить на пленарном заседании форума и выразил уверенность в развитии взаимовыгодного сотрудничества Самарской области с Казахстаном.

— Самарская область высоко ценит многолетние дружественные отношения с нашими соседями. Самарская область и регионы Казахстана связаны не только бизнес-связями, но и тысячами человеческих судеб, родственными, дружественными узами. Искренне надеюсь, что это доверие, сформированное многими поколениями, будет только укрепляться, — сказал губернатор Самарской области.

Также сегодня на полях форума Дмитрий Азаров провел встречу с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между регионами.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области