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    Стало известно, что будет в новом здании театра «Грань» в Новокуйбышевске

    09.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Стало известно, что будет в новом здании театра «Грань» в Новокуйбышевске

    Художественный руководитель театра «Грань» Денис Бокурадзе рассказал об открытии собственного здания театра в Новокуйбышевске. В нем предусмотрено три сцены на 80, 88 и 200 зрительских мест.

    — «Историческая сцена» вместимостью 80 посадочных мест расположится на уровне первого этажа и во многом сохранит очертания сегодняшней сцены театра. Первый этаж – это пространство сохранения традиций, которые легли в основу именно этого театра и студийного движения в нашей стране. А в нашем случае «Историческая сцена» станет пространством и для занятий детской студии, — поделился он.

    Стало известно, что будет в новом здании театра «Грань» в Новокуйбышевске

    Камерная сцена вместимостью 88 посадочных мест – это пространство лабораторное, молодежное, которое даст возможность начинающим актерам, режиссерам, художникам, драматургам искать, открывать таланты и экспериментировать. Она также будет размещена на первом этаже.

    Основная сцена вместимостью 200 посадочных мест будет располагаться на уровне второго этажа. Второй этаж станет пространством, отражающим современное ощущение мира и общества, и местом для показа спектаклей основного репертуара театра.

    Все три зала строятся с возможностью трансформации зрительских мест.

    Стало известно, что будет в новом здании театра «Грань» в Новокуйбышевске

    В новом здании также предусметрен репетиционный зал, который позволит работать над новыми постановками параллельно с показами спектаклей, грим-уборные с душевыми и туалетными комнатами, мастерские по ремонту и пошиву костюмов, а также столярные и декорационные цеха.

    Тут же будут звукозаписывающая студия, театральный музей, арт-пространство, которое предполагает проведение выставок, лекций и обсуждение спектаклей, буфет для сотрудников и театральное кафе? в которое зрители смогут приходить не только во время спектакля, но и в течение всего дня.

    Стало известно, что будет в новом здании театра «Грань» в Новокуйбышевске

    Предполагается, что уютное пространство может стать местом для проведения творческих встреч с артистами, режиссерами и художниками. В театральном кафе будут проходить концерты актерской песни, джазовые вечера и другие культурно-просветительские мероприятия.

    Принять первых зрителей в новом здании театра руководство «Грани» планирует уже через год — в следующем сезоне. В 2025-м, в год 55-летия театра, анонсируется проведение юбилейного, десятого фестиваля «Помост».

    Стало известно, что будет в новом здании театра «Грань» в Новокуйбышевске

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