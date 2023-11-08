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    Муниципальный центр управления Самары за октябрь обработал более 10 000 сообщений горожан

    08.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    Работники Муниципального центра управления Самары в октябре приняли и взяли в работу более 10 000 сообщений жителей. Это и официальные письменные обращения, и запросы через цифровые площадки. Например, через систему «Инцидент-менеджмент» поступило 4 914 сообщений, через «Платформу обратной связи» — 2 843.

    Напомним, МЦУ начал работать два года назад. Основная деятельность учреждения: оперативное реагирование на вопросы и предложения жителей, мониторинг социально-экономической ситуации, информирование о мероприятиях в городе и деятельности муниципалитета.

    МЦУ Самары напрямую взаимодействует с Центром управления регионом. С запросами граждан работают все районные администрации и департаменты. Они также передают сведения ресурсоснабжающим, подрядным и обслуживающим организациям. Такая система позволяет быстро реагировать на сообщения горожан и решать возникшие проблемы.  Так, в системе «Инцидент-менеджмент» в октябре горожанам отвечали на запрос в среднем около 2,5 часа.

    Добавим, еще один способ связаться с любым органом власти или госучреждением – официальные сообщества в соцсетях. Там можно увидеть информацию о предстоящих событиях и мероприятиях в городе и найти помощь в решении различных вопросов.

    Также МЦУ проводит онлайн-опросы на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Чтобы оставить свое мнение, нужно перейти по ссылкам ниже и авторизоваться через учетную запись госуслуг. Результаты опроса анонимны.

    Сейчас доступны данные опросы:


    • Выбираем название для нового модульного спортивного зала в Ленинском районе Самары —  https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386037/

    • Выбираем название для нового бассейна в Куйбышевском районе — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386038/

    • Об акции «Самара в движении» — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386042/

    • Об участии в «ГТО» — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386047/

    • Опрос о качестве садово-дачных перевозок — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/387884/ 

    ТЭГИ:
    Муниципальный центр управления Самары за октябрь обработал более 10 000 сообщений горожан

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