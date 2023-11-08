Работники Муниципального центра управления Самары в октябре приняли и взяли в работу более 10 000 сообщений жителей. Это и официальные письменные обращения, и запросы через цифровые площадки. Например, через систему «Инцидент-менеджмент» поступило 4 914 сообщений, через «Платформу обратной связи» — 2 843.

Напомним, МЦУ начал работать два года назад. Основная деятельность учреждения: оперативное реагирование на вопросы и предложения жителей, мониторинг социально-экономической ситуации, информирование о мероприятиях в городе и деятельности муниципалитета.

МЦУ Самары напрямую взаимодействует с Центром управления регионом. С запросами граждан работают все районные администрации и департаменты. Они также передают сведения ресурсоснабжающим, подрядным и обслуживающим организациям. Такая система позволяет быстро реагировать на сообщения горожан и решать возникшие проблемы. Так, в системе «Инцидент-менеджмент» в октябре горожанам отвечали на запрос в среднем около 2,5 часа.

Добавим, еще один способ связаться с любым органом власти или госучреждением – официальные сообщества в соцсетях. Там можно увидеть информацию о предстоящих событиях и мероприятиях в городе и найти помощь в решении различных вопросов.

Также МЦУ проводит онлайн-опросы на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Чтобы оставить свое мнение, нужно перейти по ссылкам ниже и авторизоваться через учетную запись госуслуг. Результаты опроса анонимны.

Сейчас доступны данные опросы:



• Выбираем название для нового модульного спортивного зала в Ленинском районе Самары — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386037/

• Выбираем название для нового бассейна в Куйбышевском районе — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386038/

• Об акции «Самара в движении» — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386042/

• Об участии в «ГТО» — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386047/

• Опрос о качестве садово-дачных перевозок — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/387884/