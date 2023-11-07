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    В Самаре могут продавать опасную для здоровья сметану, творог и масло

    07.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре может продаваться некачественный сыр

    В городе и области может находиться опасная сметана с массовой долей жира 15%, 9%-й творог и масло с массовой долей жира 82,5%. Эти продукты не соответствуют обязательным требованиям.

    Как заявляет региональная служба Роспотребнадзора, на упаковках указан адрес несуществующего предприятия: Саратовская область, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, д. 12, стр. 1. Производителем значится ООО «АЛЬБЕСТА».

    При обнаружении этих продуктов на полках магазинов жителей просят проинформировать управление Роспотребнадзора по телефонам: 260-42-02, 266-98-47

    ТЭГИ:
    В Самаре могут продавать опасную для здоровья сметану, творог и масло

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