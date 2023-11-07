В городе и области может находиться опасная сметана с массовой долей жира 15%, 9%-й творог и масло с массовой долей жира 82,5%. Эти продукты не соответствуют обязательным требованиям.

Как заявляет региональная служба Роспотребнадзора, на упаковках указан адрес несуществующего предприятия: Саратовская область, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, д. 12, стр. 1. Производителем значится ООО «АЛЬБЕСТА».

При обнаружении этих продуктов на полках магазинов жителей просят проинформировать управление Роспотребнадзора по телефонам: 260-42-02, 266-98-47