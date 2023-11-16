Рукопашный бой зародился еще в античные времена. Первые рисунки с изображением поединков были обнаружены на стенах египетских пирамид. Римляне представляли рукопашные схватки на Олимпиаде, а древнерусские богатыри состязались в силе и ловкости на кулачных боях. Даже в те далекие времена спортсмены не пренебрегали принципами благородства — не использовали удары в спину, уважительно относились к противнику. О современном искусстве рукопашного боя, о том, как оно помогает проявить характер и познать себя, рассказал тренер подросткового клуба «Юный спасатель» Алексей Давыдов.

Другая идеология

— В юности планов заниматься спортивным наставничеством у меня не было. Я окончил приборостроительный техникум, трудился на заводе. Решив, что надо получить высшее образование, поступил на психологический факультет педагогического университета. Так получилось, что в 2004 году я начал работать в центре внешкольной работы «Поиск». Раньше занимался восточными единоборствами и боксом, а в ЦВР познакомился с Алексеем Семякиным. Сейчас он президент федерации рукопашного боя Самарской области. Мы начали совместную работу: тренировки, соревнования.

Рукопашный бой интересен тем, что единоборства здесь смешанные: есть и ударная техника — руками и ногами, и бросковая, болевые и удушающие приемы. Это целая наука, включающая психологию, педагогику, анатомию, физиологию. Поскольку направление отечественное, в нем другая идеология, отличающаяся от модных сейчас зарубежных видов борьбы.

С 2006 года я веду секцию рукопашного боя в клубе «Юный спасатель». Изначально он был заявлен как военно-спортивный, здесь учили обращаться с оружием: разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки. Потом несколько расширили границы. Во время пандемии некоторые детские объединения прекратили свое существование. Например, у нас закрылось направление айкидо. Для секции рукопашного боя это тоже был сложный период. Некоторые ребята выпали из спортивного режима, да так и не вернулись к тренировкам. Раньше наши спортсмены выступали на всероссийских соревнованиях. Теперь, чтобы вернуться на этот уровень, нам нужен еще примерно год. Сейчас мы участвуем в межклубных, городских и областных состязаниях.

Вместе со мной работает мой сын Михаил. Он занимается спортом с шести лет, дошел до второго взрослого разряда, недавно окончил училище олимпийского резерва. В «Юном спасателе» он проводит занятия по рукопашному бою и стрельбе из пневматической винтовки. Думаю, рано говорить о том, что он нашел себя: он продолжает пробовать что-то новое.

Иерархия ценностей

В настоящее время я заканчиваю учебу в духовной семинарии. Духовно-нравственное воспитание считаю самым правильным. Когда мы только начинали заниматься, некоторые вещи казались простыми, но в процессе пришло понимание, например, необходимости самодисциплины и того, что «командир всегда прав».

Нам в «наследство» достался устав клуба, где прописано правило свободы выбора и доброй воли. Звучит красиво, но практика показала, что не всегда это применимо. Например, детей младшего школьного возраста приводят родители, именно они решают, куда ребенок будет ходить. Вот для ребят постарше, для новичков, этот пункт подходит. Понравилась секция — остался, нет — ушел. Рукопашный бой не для всех. Человеку может не понравиться, он может не найти со мной общего языка, как с тренером. Это нормально.

В подростковом возрасте, если не пропал интерес, не оттолкнули трудности и нагрузки, ребята срастаются с коллективом, складываются отношения «ученик — учитель». Возможно, как я отношусь к своим наставникам, так и мои воспитанники относятся ко мне. Выстраивается определенная иерархия ценностей: если ребенок в стенах клуба чему-то научился, то эти знания, умения и навыки передает новичкам. Мы вместе переживаем сильные эмоции, проходим через травмы, неудачи, притирку характеров.

Бывают моменты, когда старшие ребята себя неправильно ведут, нарушают правила поведения. Это тоже элемент взросление, не нужно сразу «обрубать» и выгонять человека из секции. Надо с этим работать: считаешь, что вырос, обрати внимание на взрослые объединения, где ты сможешь себя проявить в полную силу. В единоборствах иногда приходится быть жестким.

В плане психологической подготовки не менее важно привить понимание того, как своей силой и навыками пользоваться. Если ты чему-то научился, покажи это на соревнованиях, а не в школе или на улице.

Главный противник

Сейчас начало учебного года, и мы продолжаем набирать детей в клуб. Ждем ребят в возрасте от шести до семнадцати лет без медицинских противопоказаний. Желающие более старшего возраста также могут заниматься, но немного на других условиях. Тренировки проходят во второй половине дня. Принимаем всех, но особое внимание я уделяю мотивированным и старательным. Как показывает опыт, именно они являются наиболее перспективными.

Летом у нас проходят учебно-тренировочные сборы в спортивном лагере «Авангард-Самара». Мы выезжаем туда уже более десяти лет.

Дополнительно к основным занятиям по рукопашному бою готовим ребят к показательным выступлениям. У старших учащихся есть возможность пройти судейскую и инструкторскую практики.

Когда начинаешь общаться с ребятами, понимаешь, что беспроблемных среди молодежи практически нет. В моменты откровений, обычно после тренировок или в лагере, ребята могут поделиться своей историей. Немало тех, кто в столь юном возрасте уже прошел по грани. Иногда тренеру приходится разруливать сложные ситуации. Здесь спорт как философия жизни: мысли и тело заняты, поэтому думать о плохом, заниматься глупостями нет времени и желания.

Чтобы быть в числе лучших, выдерживать конкуренцию, выполнять разряды, нужно много работать. При этом главный противник, которого нужно победить — это ты сам.

Сложности у нас есть, как и в любом деле. Но когда я вижу отдачу, чувствую обратную связь, понимаю, что все это имеет смысл, а значит, есть стимул к дальнейшей работе.

Фотографии предоставлены спикером