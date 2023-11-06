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    В Самаре побывало более 2,5 миллионов туристов за девять месяцев 2023 года

    06.11.2023

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре побывало более 2,5 миллионов туристов за девять месяцев 2023 года

    Согласно аналитике «Больших данных», за девять месяцев в области отдохнули 2 млн 567 тыс туристов, что больше на 27,5%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (2 млн 014 тыс человек).

    Чаще всего в регион приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Башкортостан, Московской, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Челябинской и Свердловской областей. За период с января по сентябрь 2023 года туристы потратили 19,5 млрд рублей.

    Только пять лет назад область занимала 23 место в национальном туристическом рейтинге. Сегодня регион уверенно входит в топ-10.

    ТЭГИ:
    В Самаре побывало более 2,5 миллионов туристов за девять месяцев 2023 года

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