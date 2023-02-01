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    За сутки из Самары вывезли более двух тысяч тонн снега

    01.02.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    За сутки из Самары вывезли более двух тысяч тонн снега

    С начала сезона увезли 115 354 тонны снега. По ночам дороги убирают 190 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Днем в расчистке всех городских территорий участвуют более 3 360 человек, включая дворников. Для механизированных работ на участки обслуживания выводят около 280 машин.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Самаре следят за своевременной расчисткой дорог, отремонтированных на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым. В прошлом году обновили проезд вдоль Самарской областной клинической больницы имени Середавина – от дома № 161 на Ташкентской до Московского шоссе. Специалисты привели в порядок 4 600 квадратных метров улицы. Бригада подрядчика регулярно проводит здесь уборку.

    За сутки из Самары вывезли более двух тысяч тонн снега

    – Снежные массы, лед убирают с дороги и прилегающей территории, что в дальнейшем, при таянии, минимизирует количество воды на покрытии. Поэтому дорога будет дольше находиться в эксплуатационном состоянии, – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

    По словам специалистов профильного ведомства, за качеством проведения уборки по зимнему регламенту, следят постоянно.

    – Здесь, вдоль больницы имени Середавина, дорога отремонтирована качественно, и наша обязанность – сохранить ее в нормативном состоянии, – подчеркнул заместитель генерального директора подрядной организации Дмитрий Полянский. – Единственная трудность в процессе расчистки связана с большой запаркованностью. Но мы понимаем, что люди подъезжают к медучреждению, привозят близких людей на обследование и лечение, экстренных больных. А потому стараемся предпринять все возможное, чтобы своевременно провести очистку дорожного полотна, при этом сделать это аккуратно. Помимо организации механизированной уборки, используем ручной труд.

    За сутки из Самары вывезли более двух тысяч тонн снега

    В предстоящем дорожно-строительном сезоне обновят 41 улицу общей протяженностью почти 45 километров. Работы начнутся с наступлением теплой погоды.

    За сутки из Самары вывезли более двух тысяч тонн снега
    За сутки из Самары вывезли более двух тысяч тонн снега
    ТЭГИ:
    За сутки из Самары вывезли более двух тысяч тонн снега

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