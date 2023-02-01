С начала сезона увезли 115 354 тонны снега. По ночам дороги убирают 190 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Днем в расчистке всех городских территорий участвуют более 3 360 человек, включая дворников. Для механизированных работ на участки обслуживания выводят около 280 машин.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Самаре следят за своевременной расчисткой дорог, отремонтированных на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым. В прошлом году обновили проезд вдоль Самарской областной клинической больницы имени Середавина – от дома № 161 на Ташкентской до Московского шоссе. Специалисты привели в порядок 4 600 квадратных метров улицы. Бригада подрядчика регулярно проводит здесь уборку.

– Снежные массы, лед убирают с дороги и прилегающей территории, что в дальнейшем, при таянии, минимизирует количество воды на покрытии. Поэтому дорога будет дольше находиться в эксплуатационном состоянии, – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

По словам специалистов профильного ведомства, за качеством проведения уборки по зимнему регламенту, следят постоянно.

– Здесь, вдоль больницы имени Середавина, дорога отремонтирована качественно, и наша обязанность – сохранить ее в нормативном состоянии, – подчеркнул заместитель генерального директора подрядной организации Дмитрий Полянский. – Единственная трудность в процессе расчистки связана с большой запаркованностью. Но мы понимаем, что люди подъезжают к медучреждению, привозят близких людей на обследование и лечение, экстренных больных. А потому стараемся предпринять все возможное, чтобы своевременно провести очистку дорожного полотна, при этом сделать это аккуратно. Помимо организации механизированной уборки, используем ручной труд.

В предстоящем дорожно-строительном сезоне обновят 41 улицу общей протяженностью почти 45 километров. Работы начнутся с наступлением теплой погоды.