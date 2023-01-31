В матче одной четвертой финала Кубка России тольяттинская «Лада» одолела «Астраханочку», пишет volga.news.

В первом тайме «Лада» уступала хозяйкам площадки, пропустив шесть мячей и лишившись игрока на 18-й минуте из-за красной карточки. Во вторую часть матча тольяттинки вступили более уверенно. «Астраханочка» запросила тайм-аут, пропустив четыре безответных мяча (17:19).

Вскоре счет сравнялся и почти до 52-й минуты таковым и оставался. Второй рывок «Лада» сделала на 54-й минуте, забив четыре гола подряд. В итоге матч закончился со счетом 29:28 (15:17) в пользу наших спортсменок.

Тольяттинские гандболистки завоевали путевку на «Финал четырех». Конкурентами «Лады» станут ЦСКА, «Ростов-Дон» и «Звезда».