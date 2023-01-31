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    Гандболистки из Тольятти вышли в «Финал четырех» Кубка России

    31.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Гандбольная «Лада» из Тольятти выиграла матч с «Динамо-Синара»

    В матче одной четвертой финала Кубка России тольяттинская «Лада» одолела «Астраханочку», пишет volga.news.

    В первом тайме «Лада» уступала хозяйкам площадки, пропустив шесть мячей и лишившись игрока на 18-й минуте из-за красной карточки. Во вторую часть матча тольяттинки вступили более уверенно. «Астраханочка» запросила тайм-аут, пропустив четыре безответных мяча (17:19).

    Вскоре счет сравнялся и почти до 52-й минуты таковым и оставался. Второй рывок «Лада» сделала на 54-й минуте, забив четыре гола подряд. В итоге матч закончился со счетом 29:28 (15:17) в пользу наших спортсменок.

    Тольяттинские гандболистки завоевали путевку на «Финал четырех». Конкурентами «Лады» станут ЦСКА, «Ростов-Дон» и «Звезда».

    ТЭГИ:
    Гандболистки из Тольятти вышли в «Финал четырех» Кубка России

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