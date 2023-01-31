В Самаре продолжается строительство метрополитена. Работы находятся на ежедневном контроле регионального заказчика, подрядчика и администрации города. Все вопросы решаются без проволочек, в оперативном порядке.

Сейчас на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой продолжается строительство стартового котлована. Готовность свай составляет более 60%. А в историческом центре стартовый котлован почти завершен.

Отметим, все работы организованы с учетом действующих нормативов. Строители стараются не мешать жителям. Основные мероприятия проводятся с семи утра до десяти вечера. А по ночам осуществляются только те работы, которые не связаны с шумом.

На днях первый вице-губернатор Виктор Кудряшов посетилстроительные площадки и проверил ход работ.

— Процесс идет по графику. Подрядчик в полном объеме приступил к устройству стартового котлована. Уже есть готовность приема проходческих щитов, которые поступят весной. Их сборка займет какое-то время, и после этого начнется основной этап работы, который будет продолжаться несколько месяцев. Сложности, безусловно, есть. В первую очередь они связаны с выносом коммуникаций. Сейчас этот процесс практически урегулирован, остались небольшие вопросы по электросетям, но все решения уже найдены. Также продолжается расселение жителей, дома которых попадают в зону строительства. Здесь главная задача — удовлетворить пожелания людей, — рассказал Виктор Кудряшов. — Мы рассчитываем, что каких-либо технических сложностей со строительством не будет, потому что есть жесткий проект, который прошел главгосэкспертизу. Вдобавок работают опытные подрядчики. Они имеют за плечами опыт строительства нескольких станций метро в различных городах. Поэтому я уверен, что в установленные сроки — в 2024 году- самарцы смогут без проблем добираться с Безымянки до культурного и исторического центра. Это существенно повысит привлекательность жилья в Кировском, Промышленном, Советском районах. На это уже сейчас ориентируются застройщики, которые готовы осваивать новые территории.

Напомним, после завершения строительства метро время в пути по ветке сократится до 20-25 минут, интервал движения поездов — до семи-восьми. Количество составов на линии увеличится. По расчетам специалистов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%.

Чтобы обеспечить комфортные перевозки, МП «Самарский метрополитен» планомерно обновляет технический парк. За последние четыре года на заводе в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 22 вагона. Также на линии курсирует один новый поезд. В этом году планируется отправить на капремонт до 10 вагонов, в 2024-м — до 12-ти, чтобы к открытию «Театральной» почти весь подвижной состав был модернизирован.

Стоит также отметить, что с открытием новой станции появятся возможности для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Самары.