Официальное опубликование

Постановление Администрации городского округа Самара №63 от 26.01.2023 г.

Постановление Администрации городского округа Самара №63 от 26.01.2023 г. «Об утверждении Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет […]