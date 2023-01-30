    Поиск

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-135 от 30.01.2023 г.

    31.01.2023

    48

    Автор:

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-135 от 30.01.2023 г. «О разрешении Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция сетей дождевой канализации в пос. Управленческий г.о. Самара со строительством очистных сооружений со встроенной насосной станцией «Коптев овраг» производительностью 30 000 м3/сут.»»

    Приложения

    ТЭГИ:
    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-135 от 30.01.2023 г.

    Читайте также:

    Официальное опубликование

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-126 от 27.01.2023 г.
    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-126 от 27.01.2023 г. «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации […]

    Официальное опубликование

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-127 от 27.01.2023 г.
    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-127 от 27.01.2023 г. «О разрешении Гладышеву Сергею Владимировичу подготовки документации по планировке территории […]

    Официальное опубликование

    Постановление Администрации городского округа Самара №63 от 26.01.2023 г.
    Постановление Администрации городского округа Самара №63 от 26.01.2023 г. «Об утверждении Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации