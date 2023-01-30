31.01.2023
48
Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-135 от 30.01.2023 г. «О разрешении Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция сетей дождевой канализации в пос. Управленческий г.о. Самара со строительством очистных сооружений со встроенной насосной станцией «Коптев овраг» производительностью 30 000 м3/сут.»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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