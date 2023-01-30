За первый месяц зимы сумма осадков в Самаре составила 28,4 мм, отмечают в администрации города. По статистике, это только 66,6% от месячной нормы в 47 мм. Однако погода меняется. В понедельник 30 января, как и прогнозировали синоптики, после бесснежных дней в город вернулись осадки. Предприятия сферы благоустройства, коммунальщики и подрядные организации заранее получили информацию из Приволжского УГМС и провели необходимую подготовку.

—Прогноз погоды на данный момент не критичный, ожидается 1-2 миллиметра осадков. Несмотря на то, что больше недели у нас не было снега, техника и люди работали, использовали максимально бесснежный период. Прогноз по этому снегу мы получили заблаговременно, и, безусловно, к нему тоже готовились. Сегодня на оперативном совещании проговорили со всеми ответственными службами, предприятиями, подрядными организациями, чтобы еще раз проверили исправность техники, наличие людей, расстановку сил, график работ. Еще раз обратила внимание глав районов, что придомовые, дворовые территории и внутриквартальные проезды – их зона ответственности, где необходимо координировать работу обслуживающих организаций. Думаю, мы своевременно справимся со всеми задачами, которые перед нами поставит природа, – отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Перед изменением погодных условий улично-дорожную сеть постарались максимально вычистить. Упор был сделан на вывоз накоплений на площадки временного складирования, тщательную очистку остановок общественного транспорта, тротуаров, выходов на пешеходные переходы и их периметры. Также особое внимание уделили и продолжают уделять состоянию прилотковой зоны проезжей части дорог.

—На участках, оснащенных ливневой канализацией, уборка позволяет своевременно «открыть» решетки «ливневок» для беспрепятственного оттока талой воды в условиях потепления. Также освобождаются локации, в которые можно смести снег и затем сформировать здесь снежные валы под вывоз. Службы благоустройства стараются работать так, чтобы не допустить сужения проезжей части дорог, – руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Кроме того, будут следить за тем, чтобы не образовывались снежные накаты, а при подмерзании – ледяные. Вкупе с расчисткой продолжается обработка участков противогололедными материалами.

—В минувшую ночь в Самаре на дорогах местного значения трудились 75 уборщиков – они были задействованы в расчистке вручную, а также 183 единицы техники. Это 49 многофункциональных дорожных комбинированных машин, 35 погрузчиков, 14 тракторов МТЗ-80 с навесным оборудованием, 5 автогрейдеров, 33 самосвала для транспортировки снега, включая 16 привлеченных по договорам со сторонними организациями. Кроме того, выводили около десятка единиц малогабаритной спецтехники. За минувшие сутки вывезено более 1 682 тонны снежных накоплений, – констатировал заместитель руководителя Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

С улично-дорожной сети снег доставляли на 6 «полигонов». В частности, муниципальная площадка временного складирования в районе БТЭЦ пополнилась накоплениями в количестве 676,6 т, в районе ул. Прожекторной, ул. Лунной – в количестве 231 т и 413,6 т соответственно, площадка в п. Козелки приняла за сутки 223, 98 т снега, частные площадки в районе ул. Вологодской и «Чистый Город» – 111, 94 т и почти 25 т соответственно. Всего же с начала климатической зимы улицы Самары освободили от 111 032,3 т снега. Отметим, что наибольшее его количество на площадки складирования доставило муниципальное предприятие «Благоустройство», которое содержит автодороги и прилегающие к ним территории в семи районах Самары. Напомним также, что вверенные участки УДС в Самарском районе обслуживает подрядчик ООО «Экомед», в Кировском районе с 1 января к уборке дорог приступил новый подрядчик – ООО «Конор».

Сегодня с учетом изменившихся погодных условий работы усилены. В уборке всех городских территорий, в том числе дорог, скверов, бульваров, парков, набережной, внутриквартальных и незакрепленных зон участвуют 217 единиц техники и 3 292 уборщика, включая дворников. А именно 2 916 человек заняты в работах на придомовых и внутридворовых территориях.

В районах актуальными сезонными работами занимаются районные службы благоустройства, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН и МБУ районных администраций. Эти ответственные службы также получили прогноз погоды (информацию об объемах и характере ожидаемых осадков) и при составлении графика работ это учли.

Первоочередное внимание уделяется очистке входных групп подъездов, придомовых территорий, тротуарных дорожек во дворах, а также внутриквартальных проездов и незакрепленных территорий – напомним, за эти территории ответственны районные администрации. Главы районов лично координируют деятельность не только своих подразделений и управляющих организаций, но и муниципальных служб благоустройства. Мониторинг состояния вверенных территорий организован в непрерывном режиме.

Так, в Куйбышевском районе сегодня работают 165 дворников, 4 единицы техники. В течение дня силы и средства будут наращиваться.

-После небольшого перерыва снежная погода снова охватила наш город. Все ответственные службы района, включая УК и ТСЖ, были готовы к тому, чтобы сегодня приступить к работе в условиях снегопада – такую задачу они получили накануне. С раннего утра и в течение дня вместе с заместителями будем объезжать район, контролировать каждый адрес. Реагируем и на сообщения горожан в социальных сетях – все замечания будут отрабатываться, – прокомментировал глава Куйбышевского района Алексей Коробков.

А в Самарском районе, продолжая сезонные работы, трудятся 224 дворника.

—Механизированную уборку проводят с задействованием 15 единиц спецтехники, чтобы жители могли передвигаться с комфортом. Выходы из подъездов, выезды из дворов, тротуары и другие пешеходные зоны расчищают в приоритетном порядке, – рассказал глава Самарского района Роман Радюков.

Если те или иные организации недобросовестно исполняют обязанности, на них незамедлительно составят соответствующие акты. В дальнейшем материалы будут направлены в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер реагирования.

Фото: администрация Самары