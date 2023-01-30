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    Городские службы Самары готовы к снегопаду

    30.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Где в Самаре будут убирать снег и откачивать воду в ночь с 1 на 2 апреля

    В начале этой недели в Самаре ожидаются осадки. Все службы привели в полную готовность. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

    С подрядными организациями провели инструктажи по выводу техники, рабочих и по технологии уборки. Специалисты продолжают вывозить снег.

    В феврале ожидается около 10-15 дней с осадками. Поэтому подрядчики уже готовятся к активной работе на дорожной сети и тротуарах. По словам Ивахина, замечания есть, но все они учитываются во время контрольных объездов.

    ТЭГИ:
    Городские службы Самары готовы к снегопаду

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