В начале этой недели в Самаре ожидаются осадки. Все службы привели в полную готовность. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

С подрядными организациями провели инструктажи по выводу техники, рабочих и по технологии уборки. Специалисты продолжают вывозить снег.

В феврале ожидается около 10-15 дней с осадками. Поэтому подрядчики уже готовятся к активной работе на дорожной сети и тротуарах. По словам Ивахина, замечания есть, но все они учитываются во время контрольных объездов.