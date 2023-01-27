В своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина напомнила о том, что сегодня исполнилось 79 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день вся страна отдает дань памяти героям, проявившим несгибаемую волю к жизни и Победе, веру в свои силы и свое Отечество. Глава Самары приняла участие в торжественном возложении цветов в Парке Победы.

-На памятнике жителям и защитникам блокадного Ленинграда, который находится в Парке Победы, написаны цифры. Цифры, которые невозможно осознать, потому что это – миллионы жизней. За время блокады погибло 1 645 954 человека гражданского населения. 1 438 000 человек умерли от голода. В боях погибло 693 000 человек. Этот день напоминает нам о том, что для фашизма нет разницы между солдатом и голодным ребенком или стариком, — подчеркнула Елена Лапушкина. — Сегодня наши ребята снова сражаются с идейными наследниками фашизма и нацизма, снова отстаивают независимость нашей страны.

Глава Самары пожелала всем жителям:

— Пусть этот день всегда остается для нас символом мужества, стойкости и несгибаемости характера россиян и придает нам сил и уверенности в том, что вместе мы пройдем любые испытания и одержим Победу!

Фото обложки: https://t.me/s/e_lapushkina