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    Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к горожанам в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

    27.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к горожанам в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

    В своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина напомнила о том, что сегодня исполнилось 79 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день вся страна отдает дань памяти героям, проявившим несгибаемую волю к жизни и Победе, веру в свои силы и свое Отечество. Глава Самары приняла участие в торжественном возложении цветов в Парке Победы.

    -На памятнике жителям и защитникам блокадного Ленинграда, который находится в Парке Победы, написаны цифры. Цифры, которые невозможно осознать, потому что это – миллионы жизней. За время блокады погибло 1 645 954 человека гражданского населения. 1 438 000 человек умерли от голода. В боях погибло 693 000 человек. Этот день напоминает нам о том, что для фашизма нет разницы между солдатом и голодным ребенком или стариком, — подчеркнула Елена Лапушкина. — Сегодня наши ребята снова сражаются с идейными наследниками фашизма и нацизма, снова отстаивают независимость нашей страны.

    Глава Самары пожелала всем жителям:

    — Пусть этот день всегда остается для нас символом мужества, стойкости и несгибаемости характера россиян и придает нам сил и уверенности в том, что вместе мы пройдем любые испытания и одержим Победу!

    Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к горожанам в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
    Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к горожанам в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

    Фото обложки: https://t.me/s/e_lapushkina

    ТЭГИ:
    Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к горожанам в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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