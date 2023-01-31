Можно не заметить, как лечение простуды или гриппа может перерасти в борьбу за свое ментальное здоровье. И дело не в шоке от цен на некоторые аптечные препараты, а в их побочных эффектах. Лекарства избавляют от одного недуга, но способны повлиять на появление другого. Мы поговорили с психологом и автором телеграм-канала «Как я узнал, что я аутист с СДВГ» Вячеславом Дониным про медикаментозную депрессию, ее причины и симптомы.

— Как определить причину депрессии?

— Причины депрессии делятся на два вида: внешние и внутренние. Первые зависят от влияния окружающей среды — становятся следствием определенных событий, таких как смерть близкого человека, развод, предательство, увольнение. А вторые обусловлены воздействием нескольких факторов. Это наследственность, так как практически 50% больных депрессией имеют близких родственников с таким же диагнозом. Нервное истощение или болезнь, например, с кислородным голоданием или смертельным диагнозом. Предыдущие депрессивные эпизоды, повышенная тревожность, гормональные изменения (беременность, климакс), а также лекарства.

Если внешние причины депрессии определить довольно просто, то с внутренними дело обстоит сложнее. Например, у человека может случиться повторный эпизод депрессии, но он может не понимать этого, так как ранее не обследовался и, соответственно, ему не ставили такой диагноз. Так же непросто установить связь между возникновением депрессии и воздействием аптечного средства.

— Как же понять, что виноваты лекарства?

— Медикаментозная депрессия диагностируется после развернутого обследования: внешний осмотр, анализы концентрации лекарственных веществ в крови, опрос пациента о длительности приема и дозировке.

Если есть симптомы развития депрессии на фоне лекарств, врач должен подобрать аналогичное лечение, но без выраженного депрессогенного воздействия. Когда после смены препарата настроение и состояние пациента улучшилось, можно говорить об истинной медикаментозной природе заболевания.

— Имеются ли выраженные симптомы у лекарственной депрессии?

— К точечным можно отнести понижение давления, так как некоторые препараты оказывают сосудосуживающий эффект. Также изменения во внешности, аппетите, либидо, настроении после гормональной терапии. Сюда же относятся общее ослабление организма после приема антибиотиков, перебои в работе сердца после антиаритмических препаратов, изменения поведения и настроения после длительного приема или больших доз психотропных веществ — нейролептиков.

К общим и более заметным симптомам относятся резкое похудение, апатичность, нарушение обоняния (галлюцинации или чувствительность к запахам), тошнота, рвота, недомогание, заторможенность реакций, астения.

У каждого пациента симптомы могут проявиться по-разному. При отягощенной наследственности есть риск развития тяжелой формы эндогенной депрессии, когда человек просто лежит на кровати и не встает. Если же мы имеем дело с беспокойной, суетливой, тревожной личностью, то для нее будут характерны симптомы невротической депрессии.

— Какие препараты могут вызывать депрессию? Могут ли влиять на психическое здоровье обычные таблетки от аллергии или противогрибковые средства?

— В инструкциях к любому медицинскому препарату есть список побочных эффектов. Все лекарства могут по-разному влиять на человека. Есть общие группы препаратов, которые с более высокой вероятностью способствуют развитию депрессии. Это антибиотики, антиаритмические, психотропные, гормональные препараты, некоторые противогрибковые средства, которые нацелены на борьбу с серьезными заболеваниями — менингитом, сепсисом, перитонитом.

— Почему лекарства влияют на наше психическое состояние?

— Окончательно доказанных выводов нет. Считается, что некоторые медицинские средства могут воздействовать на дофаминовые рецепторы в головном мозге, особенно нейролептики. Препараты способны менять и общее состояние организма в худшую сторону, поэтому может развиться депрессивное, подавленное состояние.

— Если показалось, что в плохом настроении виноваты аптечные препараты, то как справиться с ситуацией: продолжать прием или сразу отказаться?

— Плохое настроение — понятие субъективное. Некоторые пациенты не до конца понимают, что такое депрессия и как она проявляется. Врач должен следить за общим состоянием человека и принимать от него обратную связь при использовании любых лекарств. Если с аллергией на препараты все сразу понятно — появляются сыпь и зуд, то с медикаментозной депрессией дела обстоят сложнее.

Только врач может поставить этот диагноз после ряда обследований. Повторю, что если после отмены препарата стало лучше, то можно говорить про медикаментозную депрессию. Но тут важно уточнить: если после прекращения приема прошли бессонница или плаксивость, это еще не значит, что имела место именно депрессия.

— Нужно ли лечить медикаментозную депрессию?

— Она обычно прекращается после окончания приема лекарственных средств с побочным эффектом, если на фоне приема не развились более тяжелые формы заболевания. Тогда можно сказать, что медикаменты стали спусковым крючком, но не истинной причиной. Чаще такие случаи отягощены генетическим фактором или другими психическими расстройствами.

— Что должен знать врач, назначающий препараты с таким побочным эффектом?

— Когда существует угроза жизни пациента, например, менингококковая инфекция, врачи не задумываются о побочных действиях лекарств. Такой вопрос вообще не стоит.

Любой препарат следует принимать по инструкции, также человек должен следить за своим состоянием. Бывает, что пациенты пропускают приемы или пьют повышенные дозировки, тогда вся ответственность за развитие побочных эффектов ложится только на них.

В целом реакция организма — вещь индивидуальная. Угадать, какой именно препарат станет причиной депрессии, сложно.

Согласно официальной статистике, женщины страдают депрессией в два раза чаще, чем мужчины. Некоторые ученые объясняют это тем, что мужчины не привыкли говорить о своих проблемах. Для многих жалобы на психическое нездоровье до сих пор остаются табу. Обращаться за врачебной помощью они не спешат и пытаются снять депрессивные проявления алкоголем, работой, компьютерными играми, экстремальными видами деятельности.

Что касается возрастных показателей, то в большей степени депрессии подвержены люди среднего возраста. Эти показатели могут быть связаны с максимальной социальной активностью возрастной группы и частым обращением за медицинской помощью.

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