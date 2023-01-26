Работу проводят в соответствии с тем, что 2023-й указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на предприятиях отрасли общественного транспорта, независимо от подразделений и профессий, будут определены наставники, которые возьмут шефство над молодыми сотрудниками.

— Это касается водительского состава, кондукторов, слесарей, монтажников и работников других специальностей. Естественно, люди трудоустраиваются, приходят на работу с определенным уровнем подготовки, но нет ничего лучше, чем практика. Самое простое и понятное — когда уже опытный человек дает пояснения на своем примере, показывает на деле, как нужно решать поставленные задачи, — рассказывает заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин. — Надеемся, что такая практика будет полезна для совершенствования профессиональных навыков, прежде всего, сотрудников-новичков и даст только положительные результаты.

В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» уже не первый год работает центр, предоставляющий возможности обучения, прохождения практики и трудоустройства. Своим опытом также делятся лучшие водители, которые стали победителями и лауреатами городских, областных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

К примеру, в «Самара Авто Газ» одним из наставников является водитель автобуса маршрута № 34, серебряный призер областных соревнований Виталий Сычев. За его плечами — опыт управления троллейбусом, маршруткой, такси, а с 2015 года он работает на автобусах большой вместимости.

— Для меня это не просто романтика — колесить по городу, наблюдать за объектами, мимо которых проезжаю, общаться с пассажирами. Помимо удовольствия, которое я получаю от работы, есть еще огромная ответственность. В приоритете — комфорт перевозок и обеспечение безопасности. Нужно безукоризненно соблюдать правила дорожного движения, справляться со стрессовыми ситуациями, сложной дорожной обстановкой, быть предусмотрительным, вежливым с пассажирами и аккуратно управлять автобусом: например, максимально плавно подъезжать к остановке и тормозить и так же отъезжать от остановочной площадки, чтобы пассажиры не испытывали неудобств, — рассказал Виталий Сычев.

По наблюдениям наставников, работающих в «Самара Авто Газ», около 80 % трудоустроенных водителей остаются на предприятии и трудятся здесь долгие годы. Многие, решив однажды сменить профессию, потом снова возвращаются в автобусный парк. А некоторые принимают решение переквалифицироваться, продолжая работать в стенах родного предприятия.