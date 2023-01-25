При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов в год, а также отечественные с количеством рейсов менее 360.

Самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией стала Flydubai (84,8 %). На втором месте — Uzbekistan airways (84,3 %). На третьем — Qanot Sharq (80 %).

Среди российских перевозчиков лидером стала авиакомпания «Аэрофлот» (96 %). На втором месте — «Россия» (95,2 %), на третьем — S7 (92,9 %).

Среди перевозчиков, выполнивших меньше 360 рейсов в год, самой пунктуальной авиакомпанией стала «ЮВТ Аэро» (88,5 %). На втором месте расположилась «Победа» (87,2 %), а на третьем — «Азур эйр» (79 %)

Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта, в 2022 году Курумоч сотрудничал с 22 авиакомпаниями на регулярной основе. За год было совершено 12 107 вылетов.