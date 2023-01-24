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    В 2022 году в Самарской области высадили более шести миллионов деревьев

    24.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В 2022 году в Самарской области высадили более шести миллионов деревьев

    На совещании в правительстве региона подвели итоги реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым.

    Как рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Алексей Веселов, в прошлом году были высажены деревья на площади более 700 гектаров.

    – На территории, где должны располагаться защитные леса, в прошлом году было посажено силами нашего минлесхоза более шести миллионов деревьев – по два на каждого жителя Самарской области. В текущем году планы не менее амбициозные: на площади 808 гектаров также будут высажены леса. Это позволил восстановить те участки, которые были утрачены в результате вырубок или пожаров, – прокомментировал вице-губернатор Виктор Кудряшов.

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в планах на 2023-2024 год – рекультивация объекта земельного участка в районе Рождествено. Там, длительное время незаконно размещали отходы спиртового производства.

    В нынешнем году заработают девять аналогичных сооружений в городах и районах области. В результате, по словам Виктора Кудряшова, объем неочищенных сточных вод, которые уже не будут отправляться в Волгу, достигнет более 250 млн кубометров в год.

    Кроме того, министерство промышленности и торговли реализует масштабный проект по рекультивации территории Средневолжского завода химикатов. На территории в 263 гектара расположены производственные здания, шламонакопители, шламоотстойники, а также отходы производства химических удобрений, ядохимикатов и продукции оборонного назначения, начиная с 1912 года.

    Они являются очагами загрязнения окружающей среды токсичными соединениями. В 2021 году Самарская область выиграла конкурс Минприроды РФ и получила финансирование на первый этап работ в рамках нацпроекта «Экология».

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    В 2022 году в Самарской области высадили более шести миллионов деревьев

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