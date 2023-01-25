Тольяттинские гандболистки встретились с «Университетом», завершив первую часть предварительного этапа чемпионата России в Суперлиге, пишет citytraffic.ru.

За первые десять минут матча в ворота гостей влетело восемь мячей, ответить на которые они смогли лишь одним. Второй тайм начался при счете 17:12. Хотя в составе «Лады» не было главного голеадора – Валерии Кирдяшевой, команда справилась с поставленной задачей.

Игра завершилась счетом 37:19 в пользу «Лады». Тольяттинки по итогам первой части предварительного этапа чемпионата России заняли четвертое место.

Первый матч второй части пройдет 8 февраля. «Лада» встретится с командой, занявшей третье место. До этого, 30 января, тольяттинки сразятся с «Астраханочкой» за выход в полуфинал Кубка России.