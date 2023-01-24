Это на 36 % меньше, чем в 2021 году. Такую информацию сообщил врио руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виталий Платонов во время встречи с вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, по решению судов было лишено права охоты 38 человек. Также конфисковали 11 единиц огнестрельного оружия.

По словам Платонова, за год выросли популяции сибирских косуль (в 2021 году — 15,3 тысяч голов, а в 2022-м — 16,1 тысяч голов), лосей и зайцев. Численность охотничьих ресурсов области увеличилась на 8,7 %. Во многом этому поспособствовала борьба с браконьерами, а также мониторинг животных и среды их обитания. Специалисты отслеживают их передвижения и подкармливают.