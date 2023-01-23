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    Горожан приглашают подписываться на официальный паблик Муниципального центра управления Самары

    23.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области разработан электронный сервис для жителей, которые готовятся к выходу на пенсию

    У Муниципального центра управления Самары появился официальный паблик ВКонтакте, где публикуется полезная и оперативная информация. Подписаться на него могут все желающие по ссылке https://vk.com/mcu_samara.

    Напомним, сотрудники МЦУ мониторят, выявляют и решают проблемные вопросы в городе, взаимодействуя с ответственными службами по различным направлениям и тематикам обращений жителей.

    Свою деятельность МЦУ осуществляет по 13 отраслевым тематикам: «Дорожная деятельность», «ЖКХ», «Энергетика», «Обращение с твердыми коммунальными отходами», «Транспорт», «Образование», «Социальная защита», «Бюджет», «Экономика и торговля», «Строительство», «Имущество», «Спорт», «Культура».

     В состав МЦУ входят специалисты департаментов и управлений администрации Самары, внутригородских районов, подведомственных учреждений.

    В работе МЦУ активно задействует официальные аккаунты департаментов, районов и подведомственных организаций — как для помощи в решении вопросов, так и для информирования.

    Горожан приглашают подписываться на официальный паблик Муниципального центра управления Самары

    Фото: МЦУ Самары

    ТЭГИ:
    Горожан приглашают подписываться на официальный паблик Муниципального центра управления Самары

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