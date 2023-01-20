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    В Самаре поставщик не довез до школы в Южном городе сухофрукты и угодил в «черный» список

    20.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    В Самарское УФАС обратилась школа «Южный город». Как пояснили в антимонопольной службе, представители учреждения попросили внести ООО «Золотой Феникс» в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания сорвала контракт на поставку питания для учеников.

    Контракт на поставку бакалейной продукции на сумму 298,3 тысячи рублей между школой и поставщиком был заключен в октябре прошлого года . Однако поставщик не поставлял сухофрукты в полном объеме.

    В итоге школа решила отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.

    Рассмотрев обращение учебного заведения о включении сведений об ООО «Золотой Феникс» в реестр недобросовестных поставщиков, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, антимонопольный орган решил включить сведения о данном обществе в РНП сроком на два года.

    ТЭГИ:
    В Самаре поставщик не довез до школы в Южном городе сухофрукты и угодил в "черный" список

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