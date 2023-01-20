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    В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные похолодает до -24 градусов

    20.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В выходные в Самарской области ожидается метель

    Как рассказали в Приволжском УГМС, на выходных в Самаре и регионе похолодает. Так, ночью в субботу, 21 января, ожидается малооблачная погода, без осадков. Подует юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха составит -14…-19 °С, местами похолодает до -24 °С. Днем сохранится малооблачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Термометры покажут -7…-12 °C.

    В ночь с субботы на воскресенье, 22 января, снова малооблачно. Без осадков. Продолжит дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров упадут до отметок -14…-19 °C, местами по области до -24 °С. В светлое время суток также малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха -7…-12 °C.

    ТЭГИ:
    В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные похолодает до -24 градусов

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