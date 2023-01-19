В среду, 18 января, тольяттинские гандболистки в матче Суперлиги встретились с волгоградской командой, пишет citytraffic.ru.

В первом тайме «Лада» уступала сопернику, получив четыре удаления и отстав на пять очков. «Общими усилиями» к концу тридцатиминутки счет дошел до 13:15 в пользу Волгограда. Во втором тайме команды то сравнивали счет, то попеременно выходили вперед на один мяч, но в итоге наши гандболистки оказались сильнее. Елизавета Малашенко с семиметровой отметки вывела команду вперед, после чего вратарь Юлия Кунцевич совершила сейв и дальним броском отправила мяч в пустые ворота динамовской команды. Точку в игре поставила броском в правую девятку Валерия Кирдяшева – 29:26.

Гандболистки «Лады» остались на четвертом месте в общем зачете. Следующий матч тольяттинок против ижевского «Университета» состоится 23 января.