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    В Самаре наградили участников городского этапа турнира «Золотая шайба»

    19.01.2023

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    В Самаре наградили участников городского этапа турнира «Золотая шайба»

    В четверг, 19 января, в спортивном комплексе «Орбита» на улице Ново-Вокзальной, 70а состоялось закрытие городского этапа хоккейного турнира среди юных спортсменов «Золотая шайба». В нем участвовали школьники из пяти районов города: Красноглинского, Куйбышевского, Советского, Промышленного и Железнодорожного.

    Победителей награждали по четырем возрастным категориям: юниоры (2006-2007 года рождения), старшая группа (2008-2009), средняя (2010-2011), младшая (2012-2013).

    В командах отметили лучших вратарей, бомбардиров, нападающих, защитников. Медали, кубки, грамоты вручили спортивным коллективам, которые заняли первое, второе и третье места.

    Команды, ставшие победителями, примут участие в областном этапе соревнований по хоккею «Золотая шайба». Игры состоятся уже в январе и феврале этого года.

    Фото автора

    ТЭГИ:
    В Самаре наградили участников городского этапа турнира «Золотая шайба»

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