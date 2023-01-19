Хроническая обструктивная болезнь легких остается одной из важнейших проблем современного здравоохранения. Все больше людей на собственном опыте узнают, какие неприятные симптомы и страшные последствия — инвалидность и летальный исход — стоят за этой малопонятной аббревиатурой. Каковы причины ХОБЛ? Как ее лечить? Кто в группе риска? Об этом и многом другом рассказывает заведующий отделением пульмонологии больницы имени Середавина Алексей Борисов.

Первый звоночек — одышка

— Основной причиной развития хронической обструктивной болезни легких является курение. Табачный дым содержит вещества, которые вызывают воспаление, разрушающее ткани легких и бронхов. Болезнь прогрессирует медленно. Поэтому одышка — основной симптом — становится заметной, то есть мешающей жить, после 40 лет.

ХОБЛ — это заболевание, при котором нарушается прохождение воздуха по бронхам, затрудняется попадание кислорода из легких в кровь. Вследствие чего развивается дыхательная недостаточность, которая проявляется диспноэ, то есть изменением частоты, глубины и ритма дыхания.

Интенсивность проблемы зависит от тяжести заболевания. Как правило, первый сигнал ощущается при подъеме по лестнице или ходьбе в гору. Потом становится тяжело даже просто быстро идти по ровной поверхности. Со временем болезнь заставляет человека придерживаться медленного темпа, периодически останавливаться. При очень тяжелой форме одышка проявляется даже в состоянии покоя.

Печальное третье место

В группе риска обычно мужчины старше 45 лет. Как правило, это заядлые курильщики. Несмотря на то, что сейчас в моде здоровый образ жизни, в последнее время ХОБЛ выходит на лидирующие позиции в структуре заболеваемости болезней органов дыхания. Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, ХОБЛ находится на третьем месте среди главных причин смертности после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Диагноз ставится на основании симптомов — в первую очередь одышки, а также кашля и отхождения мокроты. Медики проверяют функцию легких путем спирометрии: исследование фиксирует снижение скорости прохождения воздуха по бронхам. Иногда эмфизему легких — одно из проявлений ХОБЛ — выявляют при помощи компьютерной томографии.

Измерение газообмена помогает определить наличие и степень дыхательной недостаточности. Возможны осложнения и со стороны сердца. Только после всестороннего обследования можно подтвердить диагноз, выявить или спрогнозировать осложнения и выбрать правильное лечение.

Отказ от вредных привычек

Пассивное вдыхание сигаретного дыма хоть и редко, но тоже может привести к развитию ХОБЛ. Но курение — не единственная причина. Реже болезнь провоцируют профессиональные вредности, загрязнения атмосферного воздуха или жилых помещений. Фактором риска может быть нарушение развития легких во внутриутробном и детском возрасте, бронхиальная астма и гиперреактивность бронхов.

Лечение ХОБЛ начинается с отказа от курения или прекращения воздействия других веществ, попадающих в легкие. Это облегчает симптомы болезни, замедляет ее прогрессирование и продлевает жизнь.

Если человек не в состоянии бросить курить самостоятельно, поможет лекарственная поддержка, в основе которой никотинзамещающая терапия. С помощью пластырей, жевательной резинки или мундштука алкалоид напрямую вводится в организм, тем самым избавляя пациента от воздействия вредных компонентов табачного дыма. В дальнейшем дозу никотина постепенно уменьшают вплоть до отмены. Такое лечение требует медицинской консультации и наблюдения.

Кроме того, всем пациентам с ХОБЛ с целью уменьшения риска обострений рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.

Лечение

Начать вести правильный образ жизни и забыть о болезни не получится. К сожалению, течение ХОБЛ имеет неуклонно прогрессирующий характер. Как правило, со временем пациента ждет инвалидность. Можно лишь замедлить развитие заболевания, но полностью остановить его невозможно.

Основа лекарственного лечения ХОБЛ — бронхорасширяющие препараты. Обычно пациенту рекомендуют порошковый или аэрозольный ингалятор, применяющийся как средство скорой помощи. Его действие длится 12 или 24 часа. В зависимости от того, насколько выражены симптомы болезни, врач может назначить не один, а два таких препарата, а также ингаляционные гормоны — при некоторых формах ХОБЛ они дают дополнительный эффект. Иногда есть необходимость в применении специальных противовоспалительных средств, воздействующих на мокроту, а также антиоксидантов и антибиотиков в специальном режиме.

Течение заболевания у разных пациентов зависит от множества факторов, таких как наличие сопутствующей патологии, приверженность к лечению, уменьшение внешних угроз развития и прогрессии болезни.

Человеку с диагнозом ХОБЛ обязательно нужно двигаться. Но нагрузка должна быть посильной, доступной. Рекомендуется дважды в неделю тренироваться на беговой дорожке или велоэргометре, а также упражняться с помощью легких гантелей. Кроме того, следует ежедневно совершать пешие прогулки, стараясь пройти столько, сколько позволяет одышка и общее состояние, — в среднем около трех-четырех километров. Такие занятия повышают физический тонус и снижают степень одышки.

Сопутствующие проблемы

Обострение ХОБЛ — одна из самых частых причин обращения пациентов с таким диагнозом за неотложной медицинской помощью. Состояние характеризуется ухудшением респираторных симптомов, выходящим за рамки их обычных ежедневных колебаний. В этом случае необходимо изменить режим используемой терапии.

Развитие обострений — характерная черта течения хронической обструктивной болезни легких. Люди испытывают длительное — до нескольких недель — ухудшение показателей функции дыхания и газообмена. В это время качество жизни существенно падает. В первые пять дней от начала приступа риск развития острого инфаркта миокарда повышается более чем в два раза.

Поскольку ХОБЛ обычно развивается у мужчин и женщин среднего возраста сдлительным стажем курения, то ситуация часто осложняется различными патологиями,связанными и с вредной привычкой, и с возрастом. Недугу нередко сопутствуют сердечно-сосудистыезаболевания, дисфункция скелетных мышц, остеопороз, рак легких и депрессия. В последнее время к этому списку можно добавить также новую коронавирусную инфекцию. Заражение пациента с ХОБЛ COVID-19 таит в себе огромную опасность для его жизни. Резервные способности легких и без того снижены, а сопутствующие заболевания и истощение — кахексия — усиливают угрозу.

Профилактика ХОБЛ

— Отказ от курения.

— Снижение воздействия вредных факторов производства и окружающей среды (пыли, паров кислот и щелочей, других химических частиц, содержащихся в воздухе, продуктов сгорания биоорганического топлива).

— Адекватная физическая нагрузка: ходьба в умеренном ритме, плавание, дыхательная гимнастика.

— Вакцинация от гриппа и пневмококковых инфекций. Она необходима для предотвращения заболеваний, провоцирующих обострение ХОБЛ. Оптимальное время для введения вакцины — октябрь — середина ноября. В дальнейшем эффективность значительно уменьшается.

— Постоянный прием назначенных врачом лекарств. ХОБЛ характеризуется хроническим воспалительным процессом, поэтому нельзя ограничиваться только препаратами для расширения бронхов (за исключением ранних стадий). Необходимо постоянное использование противовоспалительных средств.Правильное пользование ингаляторами. Препарат должен поступать строго в бронхиальное дерево. В противном случае эффект от терапии значительно снижается.

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