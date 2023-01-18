Заявление на участие в ЕГЭ 2023 года нужно подать до 1 февраля включительно. Об этом напоминает Рособрнадзор.

При этом ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа. Досрочный состоится с 20 марта по 19 апреля, основной с 26 мая по 1 июля и дополнительный с 6 по 19 сентября.

В заявлении следует указать предметы, которые планируется сдавать. Для выпускников школ обязательны русский язык и математика. Их сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.