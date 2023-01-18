Кроме того, из-за аварийных работ на водоводе в районе дома № 179 на Зубчаниновском шоссе с 22:00 пятницы, 20 января, до 8:00 субботы, 21 января, полностью закроют проезд по магистрали в направлении Днепровского проезда.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, автобусы № 27 «Станция метро «Безымянка» — кинотеатр «Луч» и № 75 «Улица Красных Коммунаров – пос. Аэропорт-2» в направлении станции метро «Безымянка» поедут по Зубчаниновскому шоссе, улице Физкультурной, Кузнецкому переулку и далее по своему маршруту.