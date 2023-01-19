В областной столице готовятся к масштабным работам на одном из объектов культурного наследия, сообщает информационный портал samara.kp.

Речь идет о доме полицейского управления на улице Фрунзе, 112, в котором с декабря 1917 по июнь 1918 года располагался штаб охраны города. Заказчиком реставрационных работ выступило министерство культуры России. По документам у здания должны будут укрепить фундамент, кладку и ограждающие системы. Особое внимание уделят декоративно-художественной покраске и штукатурной отделке. Закончить реставрацию планируется до 30 июня 2024 года.

Обновлением здания займется ООО «ВЕГА ГРУПП РЕГИОН». Компания выиграла торги и теперь выполнит все необходимые работы за 90 550 000 рублей.