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    В Самаре планируют отреставрировать дом полицейского управления

    19.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре планируют отреставрировать дом полицейского управления

    В областной столице готовятся к масштабным работам на одном из объектов культурного наследия, сообщает информационный портал samara.kp.

    Речь идет о доме полицейского управления на улице Фрунзе, 112, в котором с декабря 1917 по июнь 1918 года располагался штаб охраны города. Заказчиком реставрационных работ выступило министерство культуры России. По документам у здания должны будут укрепить фундамент, кладку и ограждающие системы. Особое внимание уделят декоративно-художественной покраске и штукатурной отделке. Закончить реставрацию планируется до 30 июня 2024 года.

    Обновлением здания займется ООО «ВЕГА ГРУПП РЕГИОН». Компания выиграла торги и теперь выполнит все необходимые работы за 90 550 000 рублей.

    ТЭГИ:
    В Самаре планируют отреставрировать дом полицейского управления

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