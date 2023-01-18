Врачи больницы № 1 имени Пирогова спасли пациента с осложненной формой спаечной болезни органов брюшной полости. Как сообщает минздрав Самарской области, несколько оперативных вмешательств и реабилитация под наблюдением мультидисциплинарной бригады помогли мужчине вернуться к здоровой и активной жизни.



Виталий Чичков поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы имени Пирогова в тяжелом состоянии. Множественные осложнения спаечной болезни привели к истощению.



— Мы провели комплексное обследование, определили диагноз и тактику дальнейших действий. В кратчайшие сроки пациент был подготовлен к первому хирургическому вмешательству, — рассказал заместитель главного врача больницы № 1 имени Пирогова Дмитрий Храновский. — Лечение потребовало постоянного пребывания пациента в реанимации на протяжении нескольких месяцев. За это время мы провели пять операций.

По словам Храновского, к лечению и реабилитации привлекались специалисты самых разных профилей — хирурги, реаниматологи, терапевты, неврологи, специалисты отделения ранней реабилитации.

Мультидисциплинарный подход во многом обеспечил успех восстановительного процесса: сейчас Виталий Алексеевич чувствует себя здоровым. Работает, ведет активный образ жизни и продолжает наблюдаться в больнице.



Курировал лечение профессор кафедры хирургических болезней у детей и взрослых Самарского государственного медицинского университета Владимир Белоконев, который спасает жизни пациентов на протяжении 50 лет.



— Больнице имени Николая Ивановича Пирогова в 2025 году исполнится 150 лет. И все эти годы здесь оказывается помощь пациентам с экстренной хирургической патологией. Мы применяем опыт многих поколений хирургов, — отметил Владимир Иванович. — Ежегодно в нашей больнице проходят лечение порядка 60 пациентов со спаечной болезнью брюшной полости. Если больной вовремя обращается за помощью, операция дает хороший результат и заканчивается благополучно.



Фото: министерство здравоохранения Самарской области