В среду, 18 января, около 09:26 загорелся трамвай № 19. По информации МП «Трамвайно-троллейбусное управление», это произошло в районе улиц 22-го Партсъезда/Красных Коммунаров при движении в направлении «в город», сообщает руководитель Управления информации и аналитики Самары Елена Рыжкова в своем телеграм-канале.

Пожар начался со 2-й кабины вагоновожатого — это кабина 2-го вагона, которая была пустой. Заметив возгорание, водитель экстренно остановила трамвайный поезд.

Пассажиров в тот момент было немного. Все они успели покинуть салоны, пострадавших нет. Попытка справиться с огнем с помощью огнетушителя оказалась безуспешной. На место была вызвана пожарная служба. Однако второй вагон спасти не удалось — он выгорел полностью. От первого вагона пламя отсекли, и на буксире он доставлен в Северное трамвайное депо.

Простой трамваев на линии в данной локации составил порядка 40 минут. В настоящее время оба направления движения трамваев открыты (10:06 — первое направление, 10:08 — второе).

Как отмечает городская администрация, в настоящий момент устанавливается причина происшествия. По предварительной версии, пожар могло спровоцировать короткое замыкание в предохранительной коробке пустой водительской кабины второго вагона трамвайного состава. Вагон старого образца — «Tatra Т3».