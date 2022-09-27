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    Минцифры РФ опубликовало список профессий в сфере IT и связи, подходящих для освобождения от мобилизации

    27.09.2022

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Минцифры РФ опубликовало список профессий в сфере IT и связи, подходящих для освобождения от мобилизации

    Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. В него вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше. Список опубликован в телеграм-канале ведомства.

    Отмечается, что при заполнении заявлении на «Госуслугах» надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении.

    Все критерии для непривлечения к мобилизации указаны здесь.

    ТЭГИ:
    Минцифры РФ опубликовало список профессий в сфере IT и связи, подходящих для освобождения от мобилизации

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