Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. В него вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше. Список опубликован в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что при заполнении заявлении на «Госуслугах» надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении.

Все критерии для непривлечения к мобилизации указаны здесь.