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    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 27 сентября

    27.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 20 сентября

    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

    Вермишель по 33,99 рубля за килограмм можно купить в «Ашане» в Советском районе.

    Белокочанную капусту по цене 12,49 рубля в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Килограмм картошки по 15,19 рубля выгодней всего брать в «Пятерочке» в Кировском районе.

    Гречка стоит 84,90 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Килограмм курицы в «Перекрестке» в Красноглинском районе обойдется в 134,99 рубля. 

    Подсолнечное масло стоит 82,30 рубля за литр в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности — 44,43 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Мука пшеничная стоит 28,95 рубля за килограмм за килограмм в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Сахар-песок — 60 рублей за килограмм в  в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 34,35 рубля в «Ашане» в Советском районе.

    Десяток куриных яиц стоит 39,99 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.

    ТЭГИ:
    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 27 сентября

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