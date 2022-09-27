В воскресенье, 2 октября, в 14:00, известный палеонтолог и сотрудник музея Алабина Дмитрий Варенов прочитает лекцию на тему «Ископаемые животные Самарской области. часть 1. Беспозвоночные» (7+).

Как сообщает пресс-служба Самарского зоопарка, слушатели узнают, какие животные встречались в нашей области несколько тысяч и даже миллионов лет тому назад. Также они научатся различать окаменелые остатки древних моллюсков и иглокожих.

Стоимость — 300 рублей для детей старше семи лет и взрослых, для групп от 20 человек — 150 рублей с человека. Студенты биологических факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35.

Фото обложки: Самарский зоопарк