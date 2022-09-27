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    В Самарском зоопарке расскажут про ископаемых животных

    27.09.2022

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    В Самарском зоопарке расскажут про ископаемых животных

    В воскресенье, 2 октября, в 14:00, известный палеонтолог и сотрудник музея Алабина Дмитрий Варенов прочитает лекцию на тему «Ископаемые животные Самарской области. часть 1. Беспозвоночные» (7+).

    Как сообщает пресс-служба Самарского зоопарка, слушатели узнают, какие животные встречались в нашей области несколько тысяч и даже миллионов лет тому назад. Также они научатся различать окаменелые остатки древних моллюсков и иглокожих.

    Стоимость — 300 рублей для детей старше семи лет и взрослых, для групп от 20 человек — 150 рублей с человека. Студенты биологических факультетов и юннаты проходят бесплатно. 

    Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35.

    Фото обложки: Самарский зоопарк

    ТЭГИ:
    В Самарском зоопарке расскажут про ископаемых животных

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