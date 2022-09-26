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    На оперативном совещании в правительстве региона обсудили подготовку к отопительному сезону

    26.09.2022

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    В понедельник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие представители министерств и силовых ведомств региона, главы муниципальных образований Самарской области. Одной из тем для обсуждения стала подготовка к началу отопительного сезона на территории региона.

    О ходе подготовки в муниципалитетах доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов. Глава ведомства сообщил, что полностью подготовлены к старту сезона учреждения социальной сферы и жилой фонд. Кроме того, мобилизованы средства и силы для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения: созданы бригады, имеются транспортные средства, запас материально-технических ресурсов. Органами местного самоуправления и территориальными сетевыми организациями проверены и подготовлены все резервные источники электроснабжения и тепловые центры. 

    – Риски задержки начала отопительного сезона отсутствуют, – доложил министр.

    В большинстве муниципальных образований пуск тепла на объекты социальной сферы и жилой фонд уже начался. Глава региона поручил проконтролировать работу по подготовке управляющими многоквартирными домами компаниями паспортов готовности к отопительному сезону.

    – В этот период это обычная работа, результат должен быть обеспечен, – поставил задачу глава региона.

    ТЭГИ:
    На оперативном совещании в правительстве региона обсудили подготовку к отопительному сезону

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