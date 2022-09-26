В понедельник, 26 сентября, на базе Самарского университета стартует ключевой этап всероссийского конкурса «Линия Кармана». Он проходит среди студенческих команд различных вузов страны, которые хотят попробовать свои силы в проведении собственных экспериментов в космосе и стратосфере.

Как сообщает пресс-служба университета, для участия в очном этапе конкурса в нашем городе заявки поступили от 30 команд (155 человек) из 13 вузов страны. Соревнования пройдут в следующих направлениях:

«Мой эксперимент на МКС» – предложить собственный эксперимент на борту Международной космической станции;

«Совместный эксперимент на МКС» – провести эксперимент из числа предложенных организатором вариантов;

«Эксперимент в стратосфере» – предложить, разработать и провести эксперимент в верхних слоях атмосферы на высоте до 30 км с использованием стратостата;

«Ракетный эксперимент» – предложить, разработать и провести эксперимент в атмосфере (на высоте не менее 1 км) с использованием экспериментальной модели ракеты.

Победители направлений «Мой эксперимент на МКС» и «Совместный эксперимент на МКС» получат поддержку Самарского университета в реализации своих экспериментов на МКС. Кроме того, лучшая студенческая команда получит возможность принять участие экскурсии на один из значимых объектов российской космонавтики.

Также в рамках конкурса для студентов пройдет ракетный хакатон. В ходе него командам предстоит спроектировать, построить и запустить модель ракеты-носителя для вывода полезной нагрузки и защитить проект перед экспертами. Для участия в нем поступили заявки от 26 команд (147 человек) от 33 вузов. До очного этапа допущено 16 команд из 10 университетов страны.