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    Студенты самарского университета эксперименты в космосе и стратосфере

    26.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Студенты самарского университета эксперименты в космосе и стратосфере

    В понедельник, 26 сентября, на базе Самарского университета стартует ключевой этап всероссийского конкурса «Линия Кармана». Он проходит среди студенческих команд различных вузов страны, которые хотят попробовать свои силы в проведении собственных экспериментов в космосе и стратосфере. 

    Как сообщает пресс-служба университета, для участия в очном этапе конкурса в нашем городе заявки поступили от 30 команд (155 человек) из 13 вузов страны. Соревнования пройдут в следующих направлениях: 

    • «Мой эксперимент на МКС» – предложить собственный эксперимент на борту Международной космической станции; 
    • «Совместный эксперимент на МКС» – провести эксперимент из числа предложенных организатором вариантов; 
    • «Эксперимент в стратосфере» – предложить, разработать и провести эксперимент в верхних слоях атмосферы на высоте до 30 км с использованием стратостата; 
    • «Ракетный эксперимент» – предложить, разработать и провести эксперимент в атмосфере (на высоте не менее 1 км) с использованием экспериментальной модели ракеты. 

    Победители направлений «Мой эксперимент на МКС» и «Совместный эксперимент на МКС» получат поддержку Самарского университета в реализации своих экспериментов на МКС. Кроме того, лучшая студенческая команда получит возможность принять участие экскурсии на один из значимых объектов российской космонавтики. 

    Также в рамках конкурса для студентов пройдет ракетный хакатон. В ходе него командам предстоит спроектировать, построить и запустить модель ракеты-носителя для вывода полезной нагрузки и защитить проект перед экспертами. Для участия в нем поступили заявки от 26 команд (147 человек) от 33 вузов. До очного этапа допущено 16 команд из 10 университетов страны.

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    Студенты самарского университета эксперименты в космосе и стратосфере

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