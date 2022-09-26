В понедельник, 26 сентября, на базе Самарского университета стартует ключевой этап всероссийского конкурса «Линия Кармана». Он проходит среди студенческих команд различных вузов страны, которые хотят попробовать свои силы в проведении собственных экспериментов в космосе и стратосфере.
Как сообщает пресс-служба университета, для участия в очном этапе конкурса в нашем городе заявки поступили от 30 команд (155 человек) из 13 вузов страны. Соревнования пройдут в следующих направлениях:
Победители направлений «Мой эксперимент на МКС» и «Совместный эксперимент на МКС» получат поддержку Самарского университета в реализации своих экспериментов на МКС. Кроме того, лучшая студенческая команда получит возможность принять участие экскурсии на один из значимых объектов российской космонавтики.
Также в рамках конкурса для студентов пройдет ракетный хакатон. В ходе него командам предстоит спроектировать, построить и запустить модель ракеты-носителя для вывода полезной нагрузки и защитить проект перед экспертами. Для участия в нем поступили заявки от 26 команд (147 человек) от 33 вузов. До очного этапа допущено 16 команд из 10 университетов страны.
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