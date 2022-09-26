У женской гандбольной команды из Самарской области – две победы и два поражения в чемпионате, сообщает информационный портал sovainfo.

«Лада» провела за несколько дней провела два домашних матча. В первой встрече они уступили «Астраханочке» — 21:23 (12:9). Больше всего голов у тольяттинок забила Ольга Фомина.

Гандболистки «Лады» реабилитировались перед болельщиками в следующем матче, они одержали победу над «Динамо-Синарой» — 26:18 (15:12). И в этот раз самой результативной оказалась Ольга Фомина, вице-чемпионка Олимпиады-2020.

Фото: ГК «Лада»