    Поиск

    Тольяттинская «Лада» победила «Динамо-Синару»

    26.09.2022

    143

    Автор:

    Тольяттинская "Лада" победила "Динамо-Синару"

    У женской гандбольной команды из Самарской области – две победы и два поражения в чемпионате, сообщает информационный портал sovainfo.

    «Лада» провела за несколько дней провела два домашних матча. В первой встрече они уступили «Астраханочке» — 21:23 (12:9). Больше всего голов у тольяттинок забила Ольга Фомина.

    Гандболистки «Лады» реабилитировались перед болельщиками в следующем матче, они одержали победу над «Динамо-Синарой» — 26:18 (15:12). И в этот раз самой результативной оказалась Ольга Фомина, вице-чемпионка Олимпиады-2020.

    Фото: ГК «Лада»

    ТЭГИ:
    Тольяттинская "Лада" победила "Динамо-Синару"

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре откроется выставка «Сохраненные четверостишья»
    В среду 28 сентября в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной выставки Елены Макеевой, сообщает информационный портал […]

    Новости

    Со следующей недели перестанет работать пристань «Средний пляж» на Волге
    Ее закроют с понедельника, 3 октября, до следующей навигации. Об этом сообщает речное пассажирское предприятие. Также изменится расписание речных судов […]

    Новости

    Добавят два рейса на грузовую переправу из Самары в Рождествено
    В понедельник, 26 сентября, в 19:00, пустят дополнительный паром. Кроме того, еще один рейс добавят во вторник, 27 сентября, в 11:00. […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации