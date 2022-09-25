    Поиск

    В Самаре столкнулись автомобиль Skoda и автобус № 67

    25.09.2022

    177

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре столкнулись автомобиль Skoda и автобус № 67

    ДТП произошло вечером в субботу, 24 сентября, примерно в 18:30 в районе пересечения Революционной и Московского шоссе, пишет samara.kp.ru.

    Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, 56-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом № 67. Автомобилист скончался на месте аварии. Причина, спровоцировавшая нарушение, сейчас устанавливается. Есть предположение, что водителю стало плохо с сердцем, но это информация пока не подтверждена. Пассажиры автобуса не пострадали. По официальным данным, никто из них не обращался за медицинской помощью.

    Сейчас полицейские продолжают работать на месте ДТП, выясняются все обстоятельства и детали происшествия.

    ТЭГИ:
    В Самаре столкнулись автомобиль Skoda и автобус № 67

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации