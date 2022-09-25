ДТП произошло вечером в субботу, 24 сентября, примерно в 18:30 в районе пересечения Революционной и Московского шоссе, пишет samara.kp.ru.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, 56-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом № 67. Автомобилист скончался на месте аварии. Причина, спровоцировавшая нарушение, сейчас устанавливается. Есть предположение, что водителю стало плохо с сердцем, но это информация пока не подтверждена. Пассажиры автобуса не пострадали. По официальным данным, никто из них не обращался за медицинской помощью.

Сейчас полицейские продолжают работать на месте ДТП, выясняются все обстоятельства и детали происшествия.