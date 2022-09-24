В пятницу, 23 сентября, губернатор Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Максим Феоктистов встретились с ветеранами и работниками машиностроительной отрасли, которые 25 сентября отметят свой профессиональный праздник. Сегодня в отрасли занято свыше 120 тысяч жителей региона, которые трудятся на 48 крупных и средних предприятиях.

— На самарской земле не понаслышке знают, что такое труд инженера, рабочего, машиностроителя, – отметил руководитель области. – Самарская область – опорный край державы. Самарская земля и сегодня вносит свой вклад в опережающее развитие нашей страны, в обеспечение обороноспособности нашей великой Родины.

Развитию промышленных предприятий области способствует реализация мер государственной поддержки, предусмотренных как на региональном, так и на федеральном уровне. Особенно сейчас, когда требуется мобилизация всех сил и средств, чтобы противостоять санкционному давлению со стороны западных стран.

— Время особое. У машиностроительного комплекса есть поддержка президента, нашего лидера Владимира Путина. Но спрос будет особый. Я думаю, что каждый представитель наших многотысячных коллективов это прекрасно понимает, – уверен Дмитрий Азаров.

Отдельные слова благодарности были адресованы ветеранам отрасли, Героям Социалистического Труда.

— Я знаю, что славные традиции, заложенные предшественниками – героическим поколением победителей, нашими ветеранами, сегодня свято соблюдаются. Если что-то пойдет не так, они подскажут лучше, чем кто бы то ни был, – сказал губернатор. – Я уверен, что своим профессиональным и ответственным отношением к делу, своим трудом, смелыми и талантливыми решениями вы создадите надежную основу и для сегодняшнего спокойствия нашей страны, и для ее опережающего развития.

Губернатор выразил уверенность в том, что достижения машиностроительного комплекса, которых удалось добиться за последние годы, станут основой для дальнейшего опережающего развития региона.

— Индекс промышленного производства в Самарской области уже за август месяц превысил аналогичные показатели прошлого года несмотря на все трудности весны, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона заслуженным работникам машиностроительной отрасли за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу вручил государственные и региональные награды. Почетный знак Трудовой славы получил от губернатора прессовщик на гидропрессах металлургического завода Александр Малявин. Он проработал на одном предприятии почти 40 лет.

О — Я благодарен губернатору за то, что мой труд так высоко оценили. Душа поет, я очень рад присвоению почетного знака, – поделилсяАлександр Малявин.

— Я уверен, что награды найдут своих героев не один раз. Знаю, что многие предприятия в эти месяцы перестроили свою работу, а портфель заказов увеличивается день ото дня. Это дает нам уверенность в развитии наших предприятий, многие из которых, как завод ОДК Кузнецов, переживают второе рождение, – отметил руководитель области.