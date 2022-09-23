Кроме того, увеличили количество подвижного состава с 32 до 40 автобусов. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, теперь маршрут автобуса № 67 «Микрорайон «Крутые Ключи» – Железнодорожный вокзал» продлили до жилого квартала «Баварская деревня».

Кроме того, областной минтранс хочет установить новый межмуниципальный маршрут № 367 «Смышляевка-Самара (станция метро Кировская)». Сейчас ведется подготовка документов, устанавливающих право льготного проезда на автобусе.