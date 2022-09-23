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    Маршрут автобуса № 67 в Самаре продлили

    23.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Маршрут автобуса № 67 в Самаре продлили

    Кроме того, увеличили количество подвижного состава с 32 до 40 автобусов. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, теперь маршрут автобуса № 67 «Микрорайон «Крутые Ключи» – Железнодорожный вокзал» продлили до жилого квартала «Баварская деревня».

    Кроме того, областной минтранс хочет установить новый межмуниципальный маршрут № 367 «Смышляевка-Самара (станция метро Кировская)». Сейчас ведется подготовка документов, устанавливающих право льготного проезда на автобусе.

    ТЭГИ:
    Маршрут автобуса № 67 в Самаре продлили

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