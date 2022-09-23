Эту тему обсудили на 20-й международной выставке-форуме «Промышленный салон». В рамках него в пятницу, 23 сентября, прошел семинар на тему: «Изменения в законодательстве в области охраны труда в 2022 году».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, эксперты отмечают значимость и актуальность подобных мероприятий как для сотрудников предприятий и организаций различного профиля, так и для работодателей. Это особенно важно, поскольку с 1 сентября этого года вступил в силу ряд изменений законодательства в сфере охраны труда.

– Сфера охраны труда в Самарской области контролируется строжайшим образом, поскольку это система сохранения жизни и здоровья работников. В рамках семинара ведется информирование работодателей об изменениях трудового законодательства с целью соблюдения его требований. Основное внимание сегодня мы уделяем рассмотрению нового порядка расследования несчастных случаев на производстве, – отметил начальник отдела госинспекции труда в Самарской области Алексей Флерин.

В частности, изменения внесли в сроки планирования и проведения обучения по охране труда со стороны работодателей, введению его новых видов, а также периодичности обучения по оказанию первой помощи и организации стажировок. Кроме того, инициировано создание специализированных комиссий по проверке знаний сотрудников.