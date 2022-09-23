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    В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра

    23.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра

    Праздник начнется в понедельник, 26 сентября, в 14:00 (0+). Гостям зоопарка расскажут о биологических особенностях амурских тигров, их повадках, характере, образе жизни в дикой природе и в зоопарке.

    Кроме того, тигров Кактуса и Кассандру поздравят с праздником и угостят большой порцией вкусного мяса. Также юные гости праздника смогут принять участие в познавательно-развлекательной программе, ответить на вопросы викторины, разгадать загадки и головоломки. Победители получат сувениры.

    ТЭГИ:
    В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра

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