Праздник начнется в понедельник, 26 сентября, в 14:00 (0+). Гостям зоопарка расскажут о биологических особенностях амурских тигров, их повадках, характере, образе жизни в дикой природе и в зоопарке.

Кроме того, тигров Кактуса и Кассандру поздравят с праздником и угостят большой порцией вкусного мяса. Также юные гости праздника смогут принять участие в познавательно-развлекательной программе, ответить на вопросы викторины, разгадать загадки и головоломки. Победители получат сувениры.