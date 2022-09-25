Продолжается снятие грифа «секретно» с дел, хранящихся в архивах ФСБ. Пришло время материалов, относящихся к периоду Великой Отечественной и послевоенному времени. Мы уже писали об интересных находках наших журналистов. Хотим познакомить читателей и с другими невероятными историями, в реальность которых порой трудно поверить.

Назад не вернулся

Немногим самарским литераторам начала ХХ века довелось сделать столичную карьеру, быть знакомым с Максимом Горьким и Александром Фадеевым, запросто общаться с Всеволодом Мейерхольдом. И входить в десятку «новокрестьянских» писателей и поэтов, которых поддерживал Сергей Есенин. Таким удачливым оказался Родион Акульшин. Учитель, преподававший в школах Самарской губернии, он окончил Высший литературно-художественный институт. И в 1925 году издал книгу «О чем шепчет деревня». Критики признали несомненный талант Акульшина, а писатели приняли его в свои ряды. После организации детской секции Госиздата он стал ее секретарем. В 1920-1930-е годы опубликовал около 40 небольших по объему книг, многие из которых были созданы им специально для юных читателей.

Когда фашистская Германия напала на СССР, писатель отправился на фронт. Но назад не вернулся… Почему? Об этом рассказали архивы УФСБ России по Самарской области.

«Березовская болезнь»

В библиографическом словаре «Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги» литературовед Михаил Эльзон рассказывает о дальнейшей судьбе детского писателя. Мобилизованный в народное ополчение, Акульшин попал в плен и был отправлен в концлагерь. Его освободили американские войска. После этого он оказался в лагере для перемещенных лиц, не пожелав возвращаться в Советский Союз. В американском консульстве назвался поляком, уроженцем Люблинской губернии. В итоге ему удалось переехать в США. При оформлении документов в Сан-Франциско Акульшин сообщил о себе недостоверные сведения, назвав фамилию Березов. Из-за этого американский суд возбудил против эмигранта уголовное дело. Впрочем, Акульшин выиграл его, ссылаясь на то, что в СССР всех бывших пленных считали предателями. Благоприятный для него исход процесса облегчил положение советских граждан, приехавших в США с фиктивными документами. Подобные обстоятельства эмиграции даже назвали термином «березовская болезнь». В Америке писатель продолжил свою литературную деятельность и прожил до самой смерти в 1988 году.

Сотрудничество с фашистами

Просматривая рассекреченные в прошлом году архивы управления ФСБ по Самарской области, ветеран этой организации Владимир Кириленко нашел много документов, относящихся к незаурядной личности Акульшина. Оказалось, что сотрудники ведомства занимались изучением обстоятельств пленения писателя и последствий сделанного им выбора целых 15 лет (с 1943 по 1958 год). В отношении Акульшина было собрано более 1500 страниц свидетельских показаний. И это говорит о том, что он был не просто подозреваемым. Документы проливают новый свет на личность этого человека. Понять психологию писателя помог дневник, конфискованный на его квартире уже в 1950-е годы. Весной 2022 года в «Свежей газете. Культура» (№7-9) была опубликована статья Владимира Кириленко о судьбе Родиона Акульшина под названием «Не могу уважать Вас за Вашу постоянную двуличность…». Ветеран рассказывает, что сам писатель тему своей жизни военного периода стыдливо ограничивал определениями «ополчение — плен — концлагерь — отдел немецкой пропаганды — лагерь для перемещенных — эмиграция в США». Понимая, что скрыть правду о сотрудничестве с фашистами ему не удастся, Акульшин попытался деликатно, в первую очередь перед самим собой, оправдаться от имени персонажей романа «Вечно живет». Двухтомник был выпущен в Штатах в 1967 году. Но материалы уголовного дела, хранящегося в архиве УФСБ, беспристрастно проливают свет на ту сторону жизни Акульшина, которую он так тщательно пытался скрыть.

Как же все было на деле? Попытаемся разобраться.

Маленький «забавник»

Родился Родион в селе Виловатое Самарской губернии в бедной крестьянской семье. Он был самым младшим из 13 детей. Его мать считалась первой песенницей в деревне, отец — хорошим рассказчиком. Старший брат был гармонистом. С семи лет Родион выступал на деревенских свадьбах как «забавник». Но его страсть смешить людей показалась служителям церкви предосудительной. Вот что пишет сам Родион: «Я в шесть лет знал много песен, прибауток, умел хорошо плясать. Возле нашего дома всегда кружились хороводы. Как забавника, меня с семи лет стали приглашать на деревенские свадьбы, за что платили от десяти копеек до полтинника». Мать мечтала отдать его в портные. Но старшие братья, работавшие малярами и кровельщиками, решили дать ему образование. После начальной школы Родион поступил в двухклассную, потом учительскую семинарию. С 1911 года начал писать стихи, подражая настроениям Надсона. Но никому не показывал свои творения.

До осени 1923 года будущий писатель работал педагогом. Акульшин вспоминает: «В 1915 году начал учительствовать в двухклассной школе. Учительством увлекался, детей любил, и они меня любили. Подал мысль издавать рукописный журнал. Ученики писали много и хорошо. В 1918 году издали на собранные в складчину деньги сборник ученических стихотворений с тиражом в 500 экземпляров. Сам я за время учительства почти не писал… Педагогической работой занимался до осени 1923 года в разных местах — в с. Сорочинском, г. Бузулуке, с. Виловатове, Самаре, Москве».

Стихи о деревне

В первый раз Акульшин напечатался в бузулукской газете «Свободное слово» в марте 1917 года. В апреле 1923-го начал писать эпические белые стихи о деревне. Переехал в Москву. На родине, в Самаре, в числе его друзей значились архитектор Георгий Мошков, поэты и писатели Николай Жоголев, Михаил Юрин, Николай Тиханов, Александр Савватеев. В Куйбышевском сборнике «По сталинскому пути к колхозному изобилию», в литературно-художественном журнале-альманахе «Волжская новь», в газете «Волжский комсомолец» был опубликован ряд его очерков. В 1940 году местное издательство выпустило автобиографическую книгу Акульшина «Клован».

Продолжение следует. Фотографии: исторические архивы

Отзыв Федора Раскольникова о писателе Акульшине:

«Один из талантливых представителей литературного молодняка, который в отличие от мужиковствующих попутчиков с полным правом может быть назван крестьянским писателем».

Из статьи в газете «Красная новь», 1926 год:

«Много ненастоящего в очерке Акульшина «Дадим» — в этих крестьянах, умиленно слушающих под проливным дождем о бедствиях республики и дружным хором отвечающих: «Поможем!».

Стихотворение «Заклятие Лениным и Троцким»

из сборника Р. Акульшина «Перевал»:

…Хранцузы-тонкопузы,

Агличане-колчане,

И белые и желтые,

И бурые и синие, —

Вся пакость,

Вся нечисть,

Вся подлечесть.

Охота им Расею сглонуть,

Охота им царя поставить,

Охота им кровь крестьянскую пить,

Лезуть они, напирають.

А Ленин как мигнеть,

А Троцкий как пальнеть,

А войска красная

Расейская

Как крикнить,

Как зыкнить.

И никто из неприятелей не пикнить»…