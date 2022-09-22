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    В Самаре к теплу подключили 31 % объектов соцсферы

    22.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

    Речь идет про медучреждения, детсады, дома ребенка, пансионаты и другие соцобъекты с круглосуточным пребыванием людей. Их традиционно подключают к теплу в первоочередном порядке.

    Как сообщает пресс-служба администрации Самары, официально отопительный сезон в городе начинается в этом году со вторника, 27 сентября. 

    Заявки от руководителей различных соцучреждений начали поступать на прошлой неделе. Они отрабатываются энергоснабжающей организацией, которая дает разрешение. Мониторинг процесса идет непрерывно, с актуализацией информации в течение каждых суток.

    — По состоянию на сегодняшнее утро около 31 % соцучреждений подключены к теплу, в большинстве случаев это объекты здравоохранения. Далее, к моменту официального старта сезона, отапливаться начнут и многоквартирные дома — процесс подключения будет идти на протяжении двух с половиной недель. Жилищный фонд, в том числе дома, где работы проводятся региональным оператором «Фонд капитального ремонта», к приему тепла готов. Особое внимание уделим жилым зданиям, на первых этажах которых располагаются поликлиники, детские сады, учреждения культуры, — сообщил первый замглавы Владимир Василенко.

    Параллельно в Самаре завершаются ремонт и техническое перевооружение теплотрасс. Благодаря инвестициям, которые удалось привлечь в рамках реализации модели тарифообразования «Альткотельная», за лето и начало осени выполнен большой объем перекладок. Теперь нужно провести переключения. В связи с этим производятся переврезки. На большинстве объектов работы уже завершены.

    Отмечается, что в процессе переключения на постоянный режим работы обновленных теплотрасс может временно отсутствовать горячая вода. В целях минимизации неудобств для жителей подрядчикам поручено синхронизировать деятельность и сделать всё, чтобы период отключения горячей воды был минимальным.

    — Работы идут штатно. Отключение горячего водоснабжения занимает до суток, после чего оно возобновляется, — пояснил Владимир Василенко.

    В частности, на этой неделе синхронизируют работы на улице Аминева, а также на квартальных коммуникациях в районе улицы Промышленности. Также их выполнят на улицах Солнечной и Шверника — в районе Самарской областной детской инфекционной больницы. Здесь не будут отключать горячее водоснабжение. Кроме того, в конце этой недели — начале следующей на постоянную схему переключат два объекта на улице Стара-Загора.

    Помимо этого, масштабные работы были развернуты в этом году в Куйбышевском районе. Там начали строительство двух котельных. Также привели в порядок сети, которые на старте сезона примут тепло от действующих котельных «КНПЗ» и «Волгатеплоснаб».

    Масштабный объем работ выполнен и на теплотрассе в районе улицы Маломосковской. Сейчас осуществляется «переход» через Московское шоссе. Напомним, что замену коммуникаций, идущих через магистраль, начали в ночь на субботу, 17 сентября. Временная схема организации движения транспорта была согласована с ГИБДД. Проезжая часть временно сужена, но полностью движение не перекрывается. После сборки монтажной схемы также выполнят переврезку. На своевременный пуск тепла работы не повлияют.

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    В Самаре к теплу подключили 31 % объектов соцсферы

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