Работы проведут на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги. Его появление инициировано президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

Как сообщил замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панфёров, в этом году перевыполнили план по ремонту дорог.

– Плановый показатель – 71 %, мы выполнили на 73,6 %. Во многом такое перевыполнение – результат грамотного подхода к ремонту со стороны подрядчика и заказчика. То есть, в процессе ремонта некоторых участков заложенные средства могут быть сэкономлены – тогда бюджет удается перераспределить. Таким образом, в этом году благодаря сэкономленным средствам в ремонте оказалось еще три участка улично-дорожной сети – улицы Парадная, Солдатская и Алма-Атинская на участке от Московского шоссе до Стара-Загора. Также мы полностью достигли плановых показателей по доле объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в реестр, и по доле отечественного оборудования в общем объеме закупок – на 100 %, – сказал он.

Также Панфёров добавил, что, по словам специалистов, такая экономия не сказывается на качестве работ – все объемы выполнены в соответствии со всеми нормативными документами.

Как ранее писала «Самарская газета», на сегодняшний момент заключены контракты на ремонт дорог в 2023 году. Работы начнутся весной, с наступлением теплой погоды.

По результатам состоявшихся электронных аукционов муниципальные контракты заключили с ООО «ПСК» и ООО «НПФ «XXI Век». Перечень участков, которые отремонтируют в следующем году, сформирован, прежде всего, с учетом обращений жителей и предписаний ГИБДД.

Перечень дорог Самары, которые отремонтируют в 2023 году: