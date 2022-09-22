Работы проведут на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги. Его появление инициировано президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.
Как сообщил замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панфёров, в этом году перевыполнили план по ремонту дорог.
– Плановый показатель – 71 %, мы выполнили на 73,6 %. Во многом такое перевыполнение – результат грамотного подхода к ремонту со стороны подрядчика и заказчика. То есть, в процессе ремонта некоторых участков заложенные средства могут быть сэкономлены – тогда бюджет удается перераспределить. Таким образом, в этом году благодаря сэкономленным средствам в ремонте оказалось еще три участка улично-дорожной сети – улицы Парадная, Солдатская и Алма-Атинская на участке от Московского шоссе до Стара-Загора. Также мы полностью достигли плановых показателей по доле объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в реестр, и по доле отечественного оборудования в общем объеме закупок – на 100 %, – сказал он.
Также Панфёров добавил, что, по словам специалистов, такая экономия не сказывается на качестве работ – все объемы выполнены в соответствии со всеми нормативными документами.
Как ранее писала «Самарская газета», на сегодняшний момент заключены контракты на ремонт дорог в 2023 году. Работы начнутся весной, с наступлением теплой погоды.
По результатам состоявшихся электронных аукционов муниципальные контракты заключили с ООО «ПСК» и ООО «НПФ «XXI Век». Перечень участков, которые отремонтируют в следующем году, сформирован, прежде всего, с учетом обращений жителей и предписаний ГИБДД.
Перечень дорог Самары, которые отремонтируют в 2023 году:
- пр.Конный от д. № 302 по ул. Литвинова до д. №1 49 по Зубчаниновскому шоссе;
- ул. Печерская от д. № 2 по ул. Печерской до д. № 61 по ул. Печерской;
- ул. Главная от д. № 1 по ул. Шоссейной до моста по ул. Главной;
- ул. Красногвардейская от д. № 2 по ул. Красногвардейской до д. № 13 по ул. Ногина;
- ул. Магнитогорская от д.№ 126 по пр. Карла Маркса до д. № 231 по ул. Тухачевского;
- пр. Театральный от д. № 22 ул. Краснодонской до ул. Воронежской;
- Южный проезд от д. № 2 по ул. Советской Армии до д.№ 22 по Южному проезду;
- Бельский пер. от д. № 139 по ул. Промышленности до д. № 110 по Южному проезду;
- ул. 8-я просека от д.№ 48 по ул. Солнечной до д. № 1 a по ул. 8-я просека;
- ул. Киевская от д.№ 15 по ул. Киевской до д. №3 по Московскому шоссе;
- ул. Гвардейская от д.№ 28 по ул. Алма-Атинской до д. № 10 по ул. Гвардейской;
- ул. Береговая от пр. Кирова до ул. Земеца;
- ул. Республиканская от д. № 59 по ул. Республиканской до д. № 117 по ул. Республиканской;
- ул. Земеца от Заводского шоссе до ул. Береговой;
- дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе;
- Измайловский переулок от д. № 263 а по ул. Промышленности до д. № 2 по Измайловскому переулку;
- ул. Офицерская от ул. Изыскательской до ул. Чекистов;
- пр. Ленина от д. № 25 а по пр. Ленина до д. № 332 по ул. Ленинской;
- ул. Чекистов от д. № 171 по ул. Магистральной до д. № 2 а к.1 по ул. Чекистов;
- ул. Красных Коммунаров от д. № 2 по ул. Красных Коммунаров до д. № 7 б по ул. Калинина;
- ул. Алма-Атинская от ул. Стара-Загора до д. № 106 по ул. Республиканской;
- ул. Первомайская от д. № 2 а по ул. Больничной до д.№ 18 а по ул. Первомайской;
- ул. Ерошевского от д.№ 22 по Московскому шоссе до д. № 163 по ул. Ново-Садовой;
- ул. Белогородская от д. № 2 г по ул. Белгородской до ул. Гродненской;
- ул. Уральская от д. № 1 по ул. Уральской до д. № 219 по ул. Уральской;
- ул. Гродненская от д. № 1 в по ул. Гродненской до д. № 17 к.4 по ул. Гродненской;
- ул. Луцкая от д. № 1 по ул. Луцкой до д. № 30 по ул. Луцкой;
- ул. Ново-Желябовская от д. № 6 по ул. Г. Аксакова до д. № 52 а по ул. Мечникова;
- пр. Карла Маркса от д.№ 29 по пр. Карла Маркса до д.№ 39 по пр. Карла Маркса;
- пер. Енисейский от д. № 21 по ул. Оросительной до д. № 8 по ул. Спутника;
- ул. Лысвенская от д. № 1 по ул. Лысвенской до д. № 71 по ул. Лысвенской;
- ул. Флотская от д. № 1 по ул. Флотской до д. № 17 по ул. Флотской;
- ул. Авроры от д. № 17 а по Московскому шоссе до д. № 47 а по ул. Аэродромной;
- ул. Коммунистическая от д. № 1 по ул. Московской до д. № 19 по ул. Агибалова;
- пр. Масленникова от д. № 21 по пр. Масленникова до д. № 167 а по пр. Карла Маркса;
- ул. Революционная от д. № 64 б по ул. Революционной до д. № 38 по ул. Гагарина;
- ул. Зеленая от д. № 30 по ул. Бакинской до д. № 4 по ул. Стадионной;
- ул. Пензенская от д. № 30 по ул. Урицкого до д. № 41 по ул. Дачной;
- пер. Хибинский от ул. Гродненской до ул. Белогородской;
- ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Ерошевского;
- ул. Третий проезд от д. № 38 по ул. 3-й проезд до д. № 185 а по пр. Карла Маркса.
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